Motorista foi rendido durante parada e liberado quilômetros antes de carreta tombar em Cotia

Segundo apuração do Cotia & Cia, motorista foi liberado nas proximidades da Anchieta e a carreta seguiu até o local do acidente, na Raposo Tavares
|Foto concedida ao Cotia & Cia
Novos detalhes apurados pelo Cotia & Cia junto ao agente de trânsito de Cotia Reinaldo Souza ajudam a esclarecer a sequência de acontecimentos que terminou com o tombamento de uma carreta na manhã desta quinta-feira (1º), na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.
Segundo as informações preliminares, a carreta, da empresa Fácil Comércio, havia saído de São José do Rio Preto (SP) com destino a Barra Mansa (RJ), transportando uma carga de sucata.
Por volta das 2h, o motorista teria parado para descansar no trecho final da Rodovia Washington Luís, nas proximidades da Anhanguera. Durante a parada, ele teria sido surpreendido por um indivíduo que quebrou o vidro do veículo e assumiu o controle da carreta.
O motorista teria permanecido sob o controle do criminoso durante alguns quilômetros. Posteriormente, ele foi liberado nas proximidades da Rodovia Anchieta.
|Foto concedida ao Cotia & Cia
Carreta seguiu até Cotia
Após a liberação do motorista, a carreta continuou o deslocamento até a região de Cotia. Por volta das 5h53, o veículo tombou no km 22,8 da Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, nas proximidades do retorno do Shopping Granja Vianna.
Segundo informações obtidas junto a operadores da concessionária Ecovias, o motorista não sofreu ferimentos. O proprietário da empresa também esteve no local acompanhando a ocorrência.
As informações preliminares indicam que o tombamento pode ter ocorrido durante a condução do veículo por uma pessoa sem experiência para dirigir uma carreta.
A dinâmica, entretanto, ainda depende da apuração das autoridades.
Equipes da concessionária permanecem no local realizando os trabalhos de limpeza da pista e remoção da carreta e da carga. Até a última atualização, ainda não havia previsão para a liberação total do trecho.
Até o momento, não havia informações confirmadas sobre a identificação ou localização do suspeito que teria levado a carreta.
A ocorrência é investigada.
Após a liberação do motorista, a carreta continuou o deslocamento até a região de Cotia. Por volta das 5h53, o veículo tombou no km 22,8 da Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, nas proximidades do retorno do Shopping Granja Vianna.
Segundo informações obtidas junto a operadores da concessionária Ecovias, o motorista não sofreu ferimentos. O proprietário da empresa também esteve no local acompanhando a ocorrência.
As informações preliminares indicam que o tombamento pode ter ocorrido durante a condução do veículo por uma pessoa sem experiência para dirigir uma carreta.
A dinâmica, entretanto, ainda depende da apuração das autoridades.
Equipes da concessionária permanecem no local realizando os trabalhos de limpeza da pista e remoção da carreta e da carga. Até a última atualização, ainda não havia previsão para a liberação total do trecho.
Até o momento, não havia informações confirmadas sobre a identificação ou localização do suspeito que teria levado a carreta.
A ocorrência é investigada.