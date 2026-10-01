Motorista foi rendido durante parada e liberado quilômetros antes de carreta tombar em Cotia

Carreta seguiu até Cotia



Após a liberação do motorista, a carreta continuou o deslocamento até a região de Cotia. Por volta das 5h53, o veículo tombou no km 22,8 da Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, nas proximidades do retorno do Shopping Granja Vianna.



Segundo informações obtidas junto a operadores da concessionária Ecovias, o motorista não sofreu ferimentos. O proprietário da empresa também esteve no local acompanhando a ocorrência.



As informações preliminares indicam que o tombamento pode ter ocorrido durante a condução do veículo por uma pessoa sem experiência para dirigir uma carreta.



A dinâmica, entretanto, ainda depende da apuração das autoridades.



Equipes da concessionária permanecem no local realizando os trabalhos de limpeza da pista e remoção da carreta e da carga. Até a última atualização, ainda não havia previsão para a liberação total do trecho.



Até o momento, não havia informações confirmadas sobre a identificação ou localização do suspeito que teria levado a carreta.



A ocorrência é investigada.