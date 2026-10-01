Em Cotia, atriz Giulia Gam transforma sítio centenário da família em espaço para casamentos

Propriedade de oito alqueires ganhou novo projeto sem perder características históricas; pacotes para eventos começam em R$ 65 mil

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Um sítio com mais de um século de história, em meio à área rural de Cotia, ganhou uma nova função. A atriz Giulia Gam transformou parte da propriedade da família em um espaço para casamentos e outros eventos, em um projeto desenvolvido ao lado do filho, o cantor Theo Bial.



O empreendimento está localizado na região da Represinha / Quinta dos Angicos.



De propriedade familiar a espaço para eventos



A história do imóvel ajuda a explicar a proposta do empreendimento. O sítio foi adquirido pelo avô de Giulia, um imigrante dinamarquês que chegou ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Segundo a atriz, ele trabalhou como engenheiro e teve relação profissional com projetos ligados ao arquiteto Oscar Niemeyer.



Antes de se tornar espaço para eventos, a propriedade chegou a correr risco de ser vendida para a construção de moradias. A família decidiu preservar o local e encontrou no projeto de eventos uma maneira de manter a área e, ao mesmo tempo, gerar renda.



O antigo espaço usado como estábulo de vacas holandesas foi transformado no atual celeiro. A reforma buscou preservar características do imóvel e sua relação com a natureza ao redor.





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Casamentos para até 200 pessoas



O celeiro coberto tem capacidade para até 120 convidados, enquanto a área externa pode receber aproximadamente 200 pessoas. O espaço também conta com áreas destinadas à preparação dos noivos e outros ambientes para a realização das celebrações.



Os eventos podem ser realizados a partir de 50 convidados, e os pacotes completos começam em aproximadamente R$ 65 mil, segundo as informações divulgadas sobre o empreendimento. O valor pode variar de acordo com os serviços contratados, como buffet, decoração e demais itens da celebração.



Além de casamentos, o local também foi estruturado para receber outros tipos de comemorações.



Para Giulia, o empreendimento representa ainda uma nova fonte de renda e uma maneira de preservar a propriedade familiar, enquanto mantém sua carreira artística.



Com informações de Quem, UOL Splash e outras publicações.

Batizado de Casar na Kazinha no Campo, o espaço foi estruturado em um antigo celeiro da propriedade, que passou por reformas para receber cerimônias e festas. O sítio possui cerca de oito alqueires e, segundo relatos da atriz, pertence à família há mais de 100 anos.