Carreta tomba na Raposo Tavares, em Cotia, e interdita alça de acesso

Veículo tombou durante uma curva na manhã desta quinta-feira (1º); carga de entulho ficou espalhada pelo local

Foto: Artesp

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 5h53, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 23, em Cotia, no sentido oeste.





O acidente ocorreu durante uma curva na alça de retorno, quando a carga transportada se deslocou, provocando o tombamento do veículo.



Com o acidente, a alça de acesso precisou ser totalmente interditada. A carga de entulho ficou espalhada pelo local.





Até a última atualização da concessionária Ecovias Raposo Castello, às 9h32, não havia informações sobre congestionamento na pista principal.



O motorista não foi localizado e é considerado evadido. As circunstâncias do acidente são acompanhadas pela Polícia Militar Rodoviária.