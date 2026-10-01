Manobra na contramão termina em acidente na Castello Branco, em Barueri

Colisão frontal entre dois utilitários aconteceu na noite desta quarta-feira (30), no km 21, sentido São Paulo

Foto: Artesp





Uma colisão frontal entre dois utilitários deixou duas pessoas feridas na noite de quarta-feira (30), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), o acidente aconteceu por volta das 23h19, no km 21, sentido leste. Um dos veículos teria acessado a contramão pela faixa 1, próximo à praça de pedágio, e acabou atingindo frontalmente o outro utilitário.Uma das vítimas ficou em estado grave e a outra teve ferimentos de gravidade moderada. O Corpo de Bombeiros esteve no local.As faixas 1 e 2 chegaram a ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Os dois veículos foram removidos durante a madrugada, e a limpeza da pista foi concluída por volta das 3h25 desta quinta-feira (1º).As informações foram divulgadas pelo CCM, com dados encaminhados pela concessionária Ecovias Raposo Castello.