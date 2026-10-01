Cotia entra em novo pacote de linhas semiexpressas e integrações de ônibus na Grande SP

Novos serviços passam pelo município e ampliam possibilidades de integração com Itapevi, Embu das Artes, Barueri e outras cidades

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Cotia está entre os municípios beneficiados pelas mudanças autorizadas pelo Governo de São Paulo no sistema de ônibus metropolitanos das regiões oeste e sudoeste da Grande São Paulo.





O pacote prevê cinco novos serviços semiexpressos e novas integrações tarifárias, com alterações que também envolvem Itapevi, Embu das Artes, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.



As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º) e passam a valer a partir da publicação. As informações foram divulgadas originalmente pelo Diário do Transporte, em reportagem assinada por Adamo Bazani.



Duas novas linhas terão trajeto por Cotia



Uma das principais mudanças para a região é a criação de duas linhas semiexpressas entre Itapevi e Embu das Artes, ambas com tarifa individual de R$ 8,10.



A linha 489EX1 fará o percurso entre Jardim Itapevi e o Terminal Rodoviário de Embu das Artes, passando por Cotia, na região de Colinas.



Já a 815EX1 fará o mesmo trajeto entre Itapevi e Embu das Artes, mas utilizando a Estrada da Represinha, em Cotia.



As duas linhas poderão ser integradas a outros serviços metropolitanos. Entre eles estão as linhas 870TRO e 870EX1, que atendem o Terminal Metropolitano de Cotia. Nesses casos, o valor da integração será de R$ 9,80, utilizando o Cartão TOP e realizando a transferência dentro do prazo máximo de 120 minutos.



Outras conexões também envolvem Cotia



A reorganização também cria novas possibilidades de integração na região de Barueri e Santana de Parnaíba. A linha 246EX2, por exemplo, poderá ser integrada à 870TRO, que liga Vila Yara ao Terminal Metropolitano de Cotia, pelo valor total de R$ 8,75.



Outra conexão envolve a nova 534EX1, entre o Centro de Barueri e Gênesis II, em Santana de Parnaíba. O serviço poderá ser integrado às linhas 870TRO e 870EX1, que atendem Cotia, pelo valor total de R$ 8,75.



A linha 821TRO, que liga 18 do Forte, em Barueri, ao Jardim Rosemary, em Cotia, também aparece entre os serviços relacionados às novas integrações.



Como funcionará o desconto



Para ter direito às tarifas integradas, o passageiro deverá utilizar o Cartão TOP, fazer a transferência entre as linhas no trecho previsto e concluir a integração em até 120 minutos.



O valor informado para a integração corresponde ao total das duas viagens. As condições são específicas para as combinações autorizadas nas resoluções estaduais.



As mudanças fazem parte de resoluções conjuntas das Secretarias dos Transportes Metropolitanos e de Parcerias em Investimentos e envolvem os consórcios Anhanguera e Intervias.



Com informações do Diário do Transporte.