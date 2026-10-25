Lula é reeleito presidente do Brasil e conquista quarto mandato após virada histórica

Petista venceu Flávio Bolsonaro no segundo turno, teve a vitória confirmada pelo TSE às 21h08 e garantiu mais quatro anos no Palácio do Planalto

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25) e conquistou seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. A vitória foi confirmada pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas.



Virada na disputa presidencial



A quarta vitória de Lula ocorre mais de duas décadas depois de sua primeira eleição para a Presidência, em 2002. A disputa contra Flávio Bolsonaro foi marcada pela polarização política e por uma diferença apertada na votação.



A virada ocorreu após uma mobilização da campanha petista nas ruas e nas redes sociais. Com a confirmação do resultado pelo sistema do TSE, Lula garantiu a continuidade de seu projeto político por mais um mandato de quatro anos.

A quarta vitória de Lula ocorre mais de duas décadas depois de sua primeira eleição para a Presidência, em 2002. A disputa contra Flávio Bolsonaro foi marcada pela polarização política e por uma diferença apertada na votação.A virada ocorreu após uma mobilização da campanha petista nas ruas e nas redes sociais. Com a confirmação do resultado pelo sistema do TSE, Lula garantiu a continuidade de seu projeto político por mais um mandato de quatro anos.

Naquele momento, Lula somava 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro (PL), consolidando uma virada na disputa presidencial do segundo turno das eleições de 2026.Às vésperas de completar 81 anos, na próxima terça-feira (27), Lula se tornou o primeiro presidente da história do Brasil a ser eleito quatro vezes pelo voto popular. O petista já havia governado o país entre 2003 e 2010 e retornado ao cargo em 2023, após vencer as eleições de 2022.