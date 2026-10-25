Apuração dos votos em Cotia no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Com 81,72% das seções totalizadas, Lula tem 52,05% dos votos válidos em Cotia e soma 64.054 votos; apuração entra na reta final, com 456 das 558 seções contabilizadas



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Comparecimento e abstenção



Cotia tem 194.136 eleitores aptos a votar. Entre as seções já totalizadas, foram contabilizadas 31.948 abstenções, enquanto o comparecimento chegou a 128.141 eleitores.



A apuração ainda depende da totalização de 102 seções eleitorais, correspondentes a 18,28% do total.



O Cotia & Cia acompanha os números divulgados pela Justiça Eleitoral e atualizará esta reportagem até a conclusão da apuração no município.

A apuração do segundo turno das eleições presidenciais em Cotia entrou na reta final na noite deste domingo (25). Às 20h55, 456 das 558 seções eleitorais do município haviam sido totalizadas, o equivalente a 81,72% do total.Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 64.054 votos, correspondentes a 52,05% dos votos válidos. Os dados parciais indicam que o candidato mantém a vantagem em Cotia, mas a apuração ainda não foi concluída.Até o momento, foram registrados 128.141 votos nas seções totalizadas. Desse total, 123.072 foram votos válidos, 2.057 foram votos em branco e 3.012 foram anulados.