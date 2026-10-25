Lula x Flávio Bolsonaro: eleição em Cotia tem reviravolta no segundo turno

A votação deste domingo trouxe diferenças em relação ao primeiro turno e mudou o cenário da disputa presidencial no município
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A disputa pela Presidência da República em Cotia teve uma mudança de resultado entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Depois de terminar a primeira etapa atrás de Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou o placar no município e encerrou o segundo turno como o candidato mais votado.
No primeiro turno, Flávio recebeu 65.331 votos, o equivalente a 46,21% dos votos válidos em Cotia. Lula ficou em segundo lugar, com 59.084 votos (41,79%). A diferença entre os dois era de 6.247 votos a favor do candidato do PL.
Já no segundo turno, com 100% das 558 seções eleitorais totalizadas, Lula somou 76.363 votos (51,20%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 72.794 votos (48,80%). A diferença final foi de 3.569 votos a favor do petista.
A comparação mostra uma mudança no resultado municipal: Lula passou de uma desvantagem de 6.247 votos no primeiro turno para uma vantagem de 3.569 no segundo, uma variação de 9.816 votos na diferença entre os candidatos.
Votação dos demais candidatos no primeiro turno
Além de Lula e Flávio Bolsonaro, outros candidatos receberam votos em Cotia na primeira etapa da eleição. Escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.247 votos, correspondentes a 4,42% dos válidos, enquanto Renan Santos (Missão) somou 5.766 votos (4,08%).
No segundo turno, a disputa ficou restrita aos dois candidatos mais votados, e os votos válidos foram distribuídos entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Comparecimento às urnas
No primeiro turno, Cotia tinha 194.159 eleitores aptos. Compareceram 150.089, o equivalente a 77,30% do eleitorado, enquanto 44.070 não votaram, uma abstenção de 22,70%.
No segundo turno, o eleitorado apto informado foi de 194.136 pessoas. O comparecimento chegou a 155.264 eleitores (79,98%), e a abstenção ficou em 38.872 (20,02%).
A participação eleitoral foi, portanto, maior no segundo turno, com aumento de 5.175 comparecimentos em relação ao primeiro. O número de abstenções caiu em 5.198.
Votos brancos e nulos
No primeiro turno, foram registrados 4.030 votos em branco (2,69%) e 4.683 votos nulos (3,12%). No segundo turno, os dados finais apontaram 2.431 votos em branco (1,57%) e 3.676 nulos (2,37%).
Os números mostram queda tanto na quantidade quanto na proporção de votos brancos e nulos entre as duas etapas da eleição.