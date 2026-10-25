Lula x Flávio Bolsonaro: eleição em Cotia tem reviravolta no segundo turno

A disputa pela Presidência da República em Cotia teve uma mudança de resultado entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026.Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou o placar no município e encerrou o segundo turno como o candidato mais votado.



Votação dos demais candidatos no primeiro turno



Além de Lula e Flávio Bolsonaro, outros candidatos receberam votos em Cotia na primeira etapa da eleição. Escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.247 votos, correspondentes a 4,42% dos válidos, enquanto Renan Santos (Missão) somou 5.766 votos (4,08%).



No segundo turno, a disputa ficou restrita aos dois candidatos mais votados, e os votos válidos foram distribuídos entre Lula e Flávio Bolsonaro.



Comparecimento às urnas



No primeiro turno, Cotia tinha 194.159 eleitores aptos. Compareceram 150.089, o equivalente a 77,30% do eleitorado, enquanto 44.070 não votaram, uma abstenção de 22,70%.



No segundo turno, o eleitorado apto informado foi de 194.136 pessoas. O comparecimento chegou a 155.264 eleitores (79,98%), e a abstenção ficou em 38.872 (20,02%).



A participação eleitoral foi, portanto, maior no segundo turno, com aumento de 5.175 comparecimentos em relação ao primeiro. O número de abstenções caiu em 5.198.



Votos brancos e nulos



No primeiro turno, foram registrados 4.030 votos em branco (2,69%) e 4.683 votos nulos (3,12%). No segundo turno, os dados finais apontaram 2.431 votos em branco (1,57%) e 3.676 nulos (2,37%).



Os números mostram queda tanto na quantidade quanto na proporção de votos brancos e nulos entre as duas etapas da eleição.







No primeiro turno, Flávio recebeu 65.331 votos, o equivalente a 46,21% dos votos válidos em Cotia. Lula ficou em segundo lugar, com 59.084 votos (41,79%). A diferença entre os dois era de 6.247 votos a favor do candidato do PL.Já no segundo turno, com 100% das 558 seções eleitorais totalizadas, Lula somou 76.363 votos (51,20%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 72.794 votos (48,80%). A diferença final foi de 3.569 votos a favor do petista.A comparação mostra uma mudança no resultado municipal: Lula passou de uma desvantagem de 6.247 votos no primeiro turno para uma vantagem de 3.569 no segundo, uma variação de 9.816 votos na diferença entre os candidatos.