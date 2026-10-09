Litoral de SP tem 86 praias impróprias para banho no feriado; veja quais evitar

A lista inclui praias de municípios como Guarujá, Praia Grande, Santos, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, além de outras cidades da Baixada Santista e do Litoral Sul

Foto: Patrick do Prado / Vanguarda Repórter

Quem pretende aproveitar o feriado de 12 de outubro no litoral paulista deve conferir as condições da água antes de entrar no mar. Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (8) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 86 dos 175 pontos monitorados no litoral estão impróprios para banho.



Veja as praias impróprias para banho



Confira a relação divulgada com base no boletim da Cetesb:



Bertioga

São Lourenço – próximo ao Morro

Enseada – Vista Linda



Caraguatatuba

Martim de Sá

Prainha

Centro

Indaiá



Cubatão

Rio Perequê



Guarujá

Perequê

Pernambuco

Enseada – Estrada de Pernambuco

Enseada – Avenida Atlântica

Enseada – Rua Chile

Enseada – Avenida Santa Maria

Pitangueiras – Avenida Puglisi

Pitangueiras – Rua S. Valadão

Astúrias

Guaiúba



Ilhabela

Armação

Sino

Itaquanduba

Feiticeira



Itanhaém

Campos Elíseos

Suarão

Suarão – AFPESP

Parque Balneário

Centro

Pescadores

Sonho

Jardim Cibratel

Estância Balneária

Jardim São Fernando

Balneário Jardim Regina

Balneário Gaivota



Mongaguá

Vila São Paulo

Central

Vera Cruz

Santa Eugênia

Itaóca

Agenor de Campos

Flórida Mirim



Peruíbe

Icaraíba

Parque Turístico

Balneário São João Batista

Centro

Prainha

Guaraú



Praia Grande

Canto do Forte

Boqueirão

Guilhermina

Aviação

Vila Tupi

Ocian

Vila Mirim

Maracanã

Vila Caiçara

Real

Balneário Flórida

Jardim Solemar



Santos

Ponta da Praia

Aparecida

Boqueirão

Gonzaga

Pompeia



São Sebastião

Prainha

São Francisco

Arrastão

Pontal da Cruz

Deserta

Porto Grande

Preta do Norte

Toque-Toque Pequeno

Boraceia – Norte

Boraceia – Rua Cubatão



São Vicente

Divisa

Itararé – Posto 2

Ilha Porchat

Milionários

Gonzaguinha

Prainha



Ubatuba

Lagoa Prumirim

Rio Itamambuca

Itaguá

Enseada

Perequê-Mirim

Lázaro

Sapê







Como consultar a balneabilidade



A Cetesb coleta semanalmente amostras de água em pontos fixos do litoral e analisa a presença de enterococos, bactérias utilizadas como indicadores de contaminação.



Os resultados são atualizados às quintas-feiras e podem ser consultados gratuitamente pelo aplicativo Cetesb Mobile, disponível para Android e iOS, ou no site oficial da companhia.



Nas praias monitoradas, a bandeira verde indica condições próprias para banho, enquanto a vermelha sinaliza água imprópria. Antes de viajar, confira a classificação mais recente do destino escolhido.

A lista inclui praias de municípios como Guarujá, Praia Grande, Santos, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, além de outras cidades da Baixada Santista e do Litoral Sul.A Cetesb também recomenda evitar o banho de mar nas 24 horas seguintes a chuvas fortes, mesmo em praias classificadas como próprias. As enxurradas podem transportar lixo, resíduos e contaminantes pelas ruas e redes de drenagem até o mar, comprometendo temporariamente a qualidade da água.A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de chuva no litoral paulista durante o sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12).A água da chuva pode arrastar resíduos e contaminantes para o mar, principalmente em áreas próximas a rios, córregos e canais de drenagem.O banho em águas impróprias pode provocar problemas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos, além de irritações e infecções na pele, nos olhos e nos ouvidos.A recomendação é aguardar pelo menos 24 horas após chuvas intensas e verificar novamente as condições antes de entrar no mar. Esse intervalo é preventivo e não garante, por si só, que a água esteja própria para banho.