Litoral de SP tem 86 praias impróprias para banho no feriado; veja quais evitar

A lista inclui praias de municípios como Guarujá, Praia Grande, Santos, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, além de outras cidades da Baixada Santista e do Litoral Sul
|Foto: Patrick do Prado / Vanguarda Repórter
Quem pretende aproveitar o feriado de 12 de outubro no litoral paulista deve conferir as condições da água antes de entrar no mar. Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (8) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 86 dos 175 pontos monitorados no litoral estão impróprios para banho.
A lista inclui praias de municípios como Guarujá, Praia Grande, Santos, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, além de outras cidades da Baixada Santista e do Litoral Sul.
A Cetesb também recomenda evitar o banho de mar nas 24 horas seguintes a chuvas fortes, mesmo em praias classificadas como próprias. As enxurradas podem transportar lixo, resíduos e contaminantes pelas ruas e redes de drenagem até o mar, comprometendo temporariamente a qualidade da água.
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de chuva no litoral paulista durante o sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12).
Veja as praias impróprias para banho
Confira a relação divulgada com base no boletim da Cetesb:
Bertioga
São Lourenço – próximo ao Morro
Enseada – Vista Linda
Caraguatatuba
Enseada – Vista Linda
Caraguatatuba
Martim de Sá
Prainha
Centro
Indaiá
Cubatão
Prainha
Centro
Indaiá
Cubatão
Rio Perequê
Guarujá
Guarujá
Perequê
Pernambuco
Enseada – Estrada de Pernambuco
Enseada – Avenida Atlântica
Enseada – Rua Chile
Enseada – Avenida Santa Maria
Pitangueiras – Avenida Puglisi
Pitangueiras – Rua S. Valadão
Astúrias
Guaiúba
Ilhabela
Pernambuco
Enseada – Estrada de Pernambuco
Enseada – Avenida Atlântica
Enseada – Rua Chile
Enseada – Avenida Santa Maria
Pitangueiras – Avenida Puglisi
Pitangueiras – Rua S. Valadão
Astúrias
Guaiúba
Ilhabela
Armação
Sino
Itaquanduba
Feiticeira
Itanhaém
Sino
Itaquanduba
Feiticeira
Itanhaém
Campos Elíseos
Suarão
Suarão – AFPESP
Parque Balneário
Centro
Pescadores
Sonho
Jardim Cibratel
Estância Balneária
Jardim São Fernando
Balneário Jardim Regina
Balneário Gaivota
Mongaguá
Suarão
Suarão – AFPESP
Parque Balneário
Centro
Pescadores
Sonho
Jardim Cibratel
Estância Balneária
Jardim São Fernando
Balneário Jardim Regina
Balneário Gaivota
Mongaguá
Vila São Paulo
Central
Vera Cruz
Santa Eugênia
Itaóca
Agenor de Campos
Flórida Mirim
Peruíbe
Central
Vera Cruz
Santa Eugênia
Itaóca
Agenor de Campos
Flórida Mirim
Peruíbe
Icaraíba
Parque Turístico
Balneário São João Batista
Centro
Prainha
Guaraú
Praia Grande
Parque Turístico
Balneário São João Batista
Centro
Prainha
Guaraú
Praia Grande
Canto do Forte
Boqueirão
Guilhermina
Aviação
Vila Tupi
Ocian
Vila Mirim
Maracanã
Vila Caiçara
Real
Balneário Flórida
Jardim Solemar
Santos
Boqueirão
Guilhermina
Aviação
Vila Tupi
Ocian
Vila Mirim
Maracanã
Vila Caiçara
Real
Balneário Flórida
Jardim Solemar
Santos
Ponta da Praia
Aparecida
Boqueirão
Gonzaga
Pompeia
São Sebastião
Aparecida
Boqueirão
Gonzaga
Pompeia
São Sebastião
Prainha
São Francisco
Arrastão
Pontal da Cruz
Deserta
Porto Grande
Preta do Norte
Toque-Toque Pequeno
Boraceia – Norte
Boraceia – Rua Cubatão
São Vicente
São Francisco
Arrastão
Pontal da Cruz
Deserta
Porto Grande
Preta do Norte
Toque-Toque Pequeno
Boraceia – Norte
Boraceia – Rua Cubatão
São Vicente
Divisa
Itararé – Posto 2
Ilha Porchat
Milionários
Gonzaguinha
Prainha
Ubatuba
Itararé – Posto 2
Ilha Porchat
Milionários
Gonzaguinha
Prainha
Ubatuba
Lagoa Prumirim
Rio Itamambuca
Itaguá
Enseada
Perequê-Mirim
Lázaro
Sapê
Rio Itamambuca
Itaguá
Enseada
Perequê-Mirim
Lázaro
Sapê
Por que evitar o banho de mar após chuvas fortes?
A água da chuva pode arrastar resíduos e contaminantes para o mar, principalmente em áreas próximas a rios, córregos e canais de drenagem.
O banho em águas impróprias pode provocar problemas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos, além de irritações e infecções na pele, nos olhos e nos ouvidos.
A recomendação é aguardar pelo menos 24 horas após chuvas intensas e verificar novamente as condições antes de entrar no mar. Esse intervalo é preventivo e não garante, por si só, que a água esteja própria para banho.
Como consultar a balneabilidade
A Cetesb coleta semanalmente amostras de água em pontos fixos do litoral e analisa a presença de enterococos, bactérias utilizadas como indicadores de contaminação.
Os resultados são atualizados às quintas-feiras e podem ser consultados gratuitamente pelo aplicativo Cetesb Mobile, disponível para Android e iOS, ou no site oficial da companhia.
Nas praias monitoradas, a bandeira verde indica condições próprias para banho, enquanto a vermelha sinaliza água imprópria. Antes de viajar, confira a classificação mais recente do destino escolhido.