Carreta tomba após bater contra defensa metálica na Raposo Tavares

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (9), no sentido capital, e deixou o motorista com ferimentos moderados; faixa da rodovia foi interditada

Foto: Sidnei Vieira Branco / Reprodução G1

Uma carreta tombou após bater contra a defensa metálica em um contorno da Rodovia Raposo Tavares (SPI 060/270), em São Roque, na manhã desta sexta-feira (9).

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h41, na altura do quilômetro 3, no sentido capital.Com o impacto, o veículo tombou e interditou a faixa 1 da rodovia. O motorista sofreu ferimentos moderados, foi socorrido e encaminhado a um hospital da região.Ainda de acordo com a concessionária, não havia registro de congestionamento no trecho.