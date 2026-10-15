Rota mata três criminosos e resgata reféns na casa do ex-sogro de Elize Matsunaga

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Três criminosos morreram durante uma troca de tiros com policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), da Polícia Militar, em uma residência de alto padrão na zona oeste de São Paulo, na quarta-feira (14). No local, os agentes resgataram três funcionários mantidos reféns e prenderam um quarto integrante do grupo.



Três bandidos morreram e policial foi baleado



Durante a ação, os policiais localizaram um dos suspeitos no pavimento térreo e o prenderam. Os três funcionários foram encontrados trancados em um cômodo da residência.



Em outra área do imóvel, houve confronto entre os policiais e os outros três suspeitos. Dois morreram no local. O terceiro foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos.



O cabo da Rota Filipe Rufino foi atingido em um dos ombros durante a ocorrência. Ele recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro das Clínicas e, segundo as informações divulgadas, não corre risco de morte.



O único suspeito sobrevivente foi identificado como Rodney José Moreira Gabira, que completou 38 anos nesta quinta-feira (15). Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Policial (DP), em Pinheiros, onde teve a prisão em flagrante decretada por roubo. A autoridade policial também solicitou a conversão da prisão em preventiva.



Dois celulares foram apreendidos com o suspeito preso, sendo um deles pertencente ao motorista da residência. A polícia também apreendeu três revólveres e uma pistola atribuídos aos suspeitos.



O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as mortes dos três homens e o disparo que atingiu o policial. A perícia foi acionada, e as investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do confronto e identificar possíveis outros envolvidos.

O imóvel pertence ao empresário Mitsuo Matsunaga, de 83 anos, ex-sogro de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em maio de 2012. O empresário não estava na residência no momento da invasão.Segundo registros policiais, os criminosos chegaram ao local por volta das 17h, em um Hyundai HB20 preto. Uma câmera de monitoramento registrou a entrada do veículo na garagem, cujo portão eletrônico foi aberto.Em depoimento à Polícia Civil, funcionárias da residência relataram que estavam na cozinha quando foram surpreendidas pelos quatro homens, dos quais pelo menos dois estariam armados. O motorista da casa também foi rendido.De acordo com os relatos, os criminosos exigiam informações sobre o proprietário, além de joias e acesso a um cofre.Mitsuo acionou a Polícia Militar após receber, pelo celular, um alerta de um dos funcionários sobre a invasão. Em depoimento, o empresário afirmou desconhecer como os suspeitos conseguiram entrar no imóvel, que possui sistemas de monitoramento e segurança.O relato também aponta que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica. Segundo o empresário, o técnico responsável pelo sistema informou que não foi possível recuperar as imagens das câmeras de segurança.