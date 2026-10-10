Cotia recebe evento gratuito com corrida de rua e música sertaneja no dia 16 de outubro

Primeiro encontro Conexões Runner reunirá atividades esportivas, sorteios e apresentação da cantora Deisy Santiago

Imagem: Divulgação

Esportes & Cia - Cotia recebe, no dia 16 de outubro, o primeiro encontro Conexões Runner, com participação gratuita e uma programação que une corrida, música e integração entre os participantes. - Cotia recebe, no dia 16 de outubro, o primeiro encontro Conexões Runner, com participação gratuita e uma programação que une corrida, música e integração entre os participantes.



A proposta é reunir tanto pessoas que já praticam corrida quanto iniciantes e interessados em conhecer outros corredores e participar de uma atividade coletiva.









Música e sorteios após a corrida



Depois da atividade esportiva, a partir das 21h, a cantora Deisy Santiago se apresenta com repertório sertanejo.



O encontro também contará com degustações, atividades valendo brindes e sorteios. A programação busca combinar esporte e entretenimento em uma noite de confraternização.



Serviço



Evento: 1º Encontro Conexões Runner

Data: 16 de outubro

Participação: gratuita

Horário: a partir das 19h

Corrida: largada às 20h, com percurso de ida e volta entre a Capuava Beer e a Prefeitura de Cotia

Show: Deisy Santiago, a partir das 21h

Local de concentração: Capuava Beer

Endereço: Estrada do Capuava, 485, Jardim Sabiá, Cotia





O evento será realizado na Capuava Beer, na Estrada do Capuava, 485, no Jardim Sabiá.A programação começa às 19h, com aquecimento, seguido de alongamento às 19h30. A largada da corrida está prevista para as 20h, com percurso de ida e volta entre o estabelecimento e a Prefeitura de Cotia.