Jurassic Land fica no Shopping Granja Vianna até 30 de outubro

Atração infantil conta com piscina de bolinhas, escorregadores e circuito de atividades na Praça de Eventos do shopping, em Cotia

Foto: Divulgação





O Jurassic Land está nos últimos dias de funcionamento no Shopping Granja Vianna, em Cotia. A atração temática fica disponível até 30 de outubro e oferece atividades recreativas inspiradas no universo dos dinossauros.

Serviço - Jurassic Land



Data: até 30 de outubro



Horários: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h



Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Granja Vianna



Ingressos: a partir de R$ 60



Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).

O espaço conta com piscina de bolinhas, circuito de atividades e escorregadores, com propostas voltadas à diversão das crianças e ao lazer em família.A atração está instalada na Praça de Eventos, no Piso L1, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 60.