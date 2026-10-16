El Niño: Raposo Tavares e Castello Branco entram em plano de prevenção do governo

Estratégia estadual reúne medidas para preparar a infraestrutura rodoviária diante de possíveis impactos de eventos climáticos extremos

Foto: Governo de SP

As rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, importantes ligações de Cotia e da região oeste da Grande São Paulo, estão entre as vias estaduais e concedidas que recebem serviços de prevenção para enfrentar os impactos de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas.



Plano inclui monitoramento de riscos climáticos



Além das ações nas rodovias próximas a Cotia, o governo estadual prevê medidas de prevenção em diferentes regiões paulistas. Entre elas estão a estabilização de encostas, a recuperação de sistemas de drenagem e a instalação de equipamentos para medir o volume de chuva e acompanhar as condições do terreno.



No Lote Paranapanema, que abrange mais de 280 quilômetros de rodovias, incluindo trechos da Raposo Tavares, foi elaborado um relatório de monitoramento de riscos climáticos. O diagnóstico identificou áreas sujeitas a incêndios, erosões, inundações e escorregamentos, além de apontar trechos prioritários para intervenções preventivas.



A estratégia também inclui a operação São Paulo Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, que amplia o monitoramento para além do período tradicional de chuvas. A iniciativa prevê boletins meteorológicos diários, classificação de risco por região e emissão de alertas à população em situações de perigo.



O governo estadual afirma que as medidas buscam antecipar riscos e aumentar a segurança dos usuários das rodovias diante de tempestades e outros eventos climáticos extremos.

As ações fazem parte da estratégia do Governo de São Paulo para o período do El Niño 2026/2027, anunciada na quinta-feira (15). O plano reúne mais de 180 iniciativas e prevê R$ 29 bilhões em investimentos até 2029, com medidas voltadas à prevenção de enchentes, deslizamentos, incêndios e outros riscos climáticos.Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre os quilômetros 10 e 34, os trabalhos incluem intervenções de conservação e manutenção. Já na Castello Branco, entre os quilômetros 13 e 54, estão previstos serviços de limpeza, manutenção e adequação dos sistemas de drenagem, além de reparos em defensas metálicas, iluminação, sinalização e juntas de dilatação de pontes e viadutos.A manutenção da drenagem é uma das medidas para reduzir os riscos provocados pelo acúmulo de água nas pistas durante períodos de chuva.