Reeleito, Tarcísio venceu Haddad em todas as cidades da região; veja os números

Governador foi reeleito no 1º turno em São Paulo com 62,65% dos votos e também derrotou Fernando Haddad em todas as cidades da região analisadas pelo Cotia & Cia

Foto: Reprodução

A reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo se refletiu também no mapa eleitoral da região. O governador venceu Fernando Haddad (PT) nas 11 cidades analisadas pelo Cotia & Cia, embora a vantagem tenha variado bastante de um município para outro. se refletiu também no mapa eleitoral da região. O governador venceu Fernando Haddad (PT) nas 11 cidades analisadas pelo Cotia & Cia, embora a vantagem tenha variado bastante de um município para outro.



Cotia



Em Cotia, Tarcísio recebeu 73.526 votos, correspondentes a 57,21%, enquanto Haddad teve 53.166 votos, ou 41,37%.



O resultado coloca Cotia entre os municípios em que o governador venceu com vantagem superior a 15 pontos percentuais.



Osasco concentra maior votação



Em números absolutos, Osasco foi o município que mais deu votos a Tarcísio entre as cidades analisadas. O governador recebeu 218.303 votos, contra 164.120 de Haddad.



Barueri aparece na sequência, com 124.568 votos para Tarcísio, enquanto Carapicuíba registrou 101.603 e Cotia, 73.526.



Veja como ficou a votação





Arte: Cotia & Cia



Somados os 11 municípios, Tarcísio alcançou cerca de 795 mil votos, contra aproximadamente 582 mil de Haddad, uma vantagem de mais de 213 mil votos entre as cidades analisadas.

No Estado, Tarcísio foi reeleito neste domingo (4), no primeiro turno, com 14,49 milhões de votos, equivalentes a 62,65% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Entre os municípios da região, a maior vantagem proporcional apareceu em Ibiúna, onde Tarcísio alcançou 74,08%, com 30.121 votos, contra 24,96% de Haddad, que recebeu 10.149 votos.São Roque também registrou uma votação expressiva para o governador: 67,21%, ou 27.181 votos, contra 31,76% de Haddad.Na outra ponta, a disputa foi mais apertada em Itapecerica da Serra, onde Tarcísio teve 51,37% (42.638 votos) contra 47,62% (39.528 votos) de Haddad. Foi a menor diferença percentual entre os municípios da relação.O resultado regional acompanha a ampla vitória estadual de Tarcísio, que, além de garantir a reeleição no primeiro turno, venceu em 639 dos 645 municípios paulistas.