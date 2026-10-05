Reeleito, Tarcísio venceu Haddad em todas as cidades da região; veja os números

Governador foi reeleito no 1º turno em São Paulo com 62,65% dos votos e também derrotou Fernando Haddad em todas as cidades da região analisadas pelo Cotia & Cia
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A reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo se refletiu também no mapa eleitoral da região. O governador venceu Fernando Haddad (PT) nas 11 cidades analisadas pelo Cotia & Cia, embora a vantagem tenha variado bastante de um município para outro.
No Estado, Tarcísio foi reeleito neste domingo (4), no primeiro turno, com 14,49 milhões de votos, equivalentes a 62,65% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os municípios da região, a maior vantagem proporcional apareceu em Ibiúna, onde Tarcísio alcançou 74,08%, com 30.121 votos, contra 24,96% de Haddad, que recebeu 10.149 votos.
São Roque também registrou uma votação expressiva para o governador: 67,21%, ou 27.181 votos, contra 31,76% de Haddad.
Na outra ponta, a disputa foi mais apertada em Itapecerica da Serra, onde Tarcísio teve 51,37% (42.638 votos) contra 47,62% (39.528 votos) de Haddad. Foi a menor diferença percentual entre os municípios da relação.
Cotia
Em Cotia, Tarcísio recebeu 73.526 votos, correspondentes a 57,21%, enquanto Haddad teve 53.166 votos, ou 41,37%.
O resultado coloca Cotia entre os municípios em que o governador venceu com vantagem superior a 15 pontos percentuais.
Osasco concentra maior votação
Em números absolutos, Osasco foi o município que mais deu votos a Tarcísio entre as cidades analisadas. O governador recebeu 218.303 votos, contra 164.120 de Haddad.
Barueri aparece na sequência, com 124.568 votos para Tarcísio, enquanto Carapicuíba registrou 101.603 e Cotia, 73.526.
Veja como ficou a votação
Somados os 11 municípios, Tarcísio alcançou cerca de 795 mil votos, contra aproximadamente 582 mil de Haddad, uma vantagem de mais de 213 mil votos entre as cidades analisadas.
O resultado regional acompanha a ampla vitória estadual de Tarcísio, que, além de garantir a reeleição no primeiro turno, venceu em 639 dos 645 municípios paulistas.