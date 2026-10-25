Formiga comemora reeleição de Lula: “Vai me ajudar a transformar nossa cidade”

Nas redes sociais, prefeito de Cotia declarou que “as forças das trevas jamais poderiam vencer o amor”; Lula foi reeleito neste domingo (25) com 51,77% dos votos válidos
|Foto: Redes sociais
O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (25), e afirmou que espera contar com o apoio do governo federal para ampliar os investimentos no município.
Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo relacionou a vitória do petista à possibilidade de avançar em obras de infraestrutura e melhorias nos equipamentos públicos da cidade.
“Agora o Lula vai me ajudar a transformar nossa Cidade”, escreveu Formiga.
Prefeito destaca Instituto Federal em Cotia
Formiga também mencionou sua trajetória pessoal e a expectativa de acompanhar a implantação do Instituto Federal em Cotia, projeto voltado à ampliação da oferta de educação pública na cidade e na região.
“Me formei em Direito pelo ProUni, Deus foi tão Generoso que me deu o direito de inaugurar o INSTITUTO FEDERAL ao lado de Lula para Cotia e Região!”, publicou.
Prefeito celebra resultado e faz críticas políticas
Na mesma publicação, Formiga adotou um tom político ao comemorar a vitória de Lula e criticar o que chamou de “falso moralismo”.
“As forças das trevas jamais poderiam vencer o amor, Lula é Gente da Gente e se preocupa com os que mais precisam! O Falso Moralismo jamais vencerá a JUSTIÇA DIVINA!”, escreveu.
Ao final da mensagem, o prefeito voltou a celebrar o resultado da eleição presidencial: “Lula é Presidente novamente!”.
“Agora o Lula vai me ajudar a transformar nossa Cidade”, escreveu Formiga.
Lula (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Com 99,89% das seções totalizadas, o petista somava 64.162.245 votos (51,77% dos válidos), contra 59.784.442 votos (48,23%) do candidato do PL, segundo dados divulgados pelo TSE.
LEIA TAMBÉM: Lula x Flávio Bolsonaro: eleição em Cotia tem reviravolta no segundo turno
Na mensagem, o prefeito afirmou que tem trabalhado para melhorar a situação do município, mas ressaltou a importância da parceria com o governo federal para viabilizar intervenções.
“Vocês sabem que estou fazendo de tudo para colocar a cidade nos trilhos, mas apenas com Lula será possível investimentos para asfaltar nossa cidade, recapear, revitalizar nossos prédios públicos”, declarou.
Entre as prioridades citadas por Formiga estão o asfaltamento de ruas, o recapeamento de vias e a revitalização de prédios públicos. A publicação, porém, não detalha quais obras poderão ser contempladas, os valores previstos ou os prazos para a execução dos projetos.
Na mensagem, o prefeito afirmou que tem trabalhado para melhorar a situação do município, mas ressaltou a importância da parceria com o governo federal para viabilizar intervenções.
“Vocês sabem que estou fazendo de tudo para colocar a cidade nos trilhos, mas apenas com Lula será possível investimentos para asfaltar nossa cidade, recapear, revitalizar nossos prédios públicos”, declarou.
Entre as prioridades citadas por Formiga estão o asfaltamento de ruas, o recapeamento de vias e a revitalização de prédios públicos. A publicação, porém, não detalha quais obras poderão ser contempladas, os valores previstos ou os prazos para a execução dos projetos.
Prefeito destaca Instituto Federal em Cotia
Formiga também mencionou sua trajetória pessoal e a expectativa de acompanhar a implantação do Instituto Federal em Cotia, projeto voltado à ampliação da oferta de educação pública na cidade e na região.
“Me formei em Direito pelo ProUni, Deus foi tão Generoso que me deu o direito de inaugurar o INSTITUTO FEDERAL ao lado de Lula para Cotia e Região!”, publicou.
Prefeito celebra resultado e faz críticas políticas
Na mesma publicação, Formiga adotou um tom político ao comemorar a vitória de Lula e criticar o que chamou de “falso moralismo”.
“As forças das trevas jamais poderiam vencer o amor, Lula é Gente da Gente e se preocupa com os que mais precisam! O Falso Moralismo jamais vencerá a JUSTIÇA DIVINA!”, escreveu.
Ao final da mensagem, o prefeito voltou a celebrar o resultado da eleição presidencial: “Lula é Presidente novamente!”.