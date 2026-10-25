Formiga comemora reeleição de Lula: “Vai me ajudar a transformar nossa cidade”



“Agora o Lula vai me ajudar a transformar nossa Cidade”, escreveu Formiga.





Lula (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Com 99,89% das seções totalizadas, o petista somava 64.162.245 votos (51,77% dos válidos), contra 59.784.442 votos (48,23%) do candidato do PL, segundo dados divulgados pelo TSE. , ao vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Com 99,89% das seções totalizadas, o petista somava 64.162.245 votos (51,77% dos válidos), contra 59.784.442 votos (48,23%) do candidato do PL, segundo dados divulgados pelo TSE.





LEIA TAMBÉM: Lula x Flávio Bolsonaro: eleição em Cotia tem reviravolta no segundo turno



Na mensagem, o prefeito afirmou que tem trabalhado para melhorar a situação do município, mas ressaltou a importância da parceria com o governo federal para viabilizar intervenções.



“Vocês sabem que estou fazendo de tudo para colocar a cidade nos trilhos, mas apenas com Lula será possível investimentos para asfaltar nossa cidade, recapear, revitalizar nossos prédios públicos”, declarou.



Entre as prioridades citadas por Formiga estão o asfaltamento de ruas, o recapeamento de vias e a revitalização de prédios públicos. A publicação, porém, não detalha quais obras poderão ser contempladas, os valores previstos ou os prazos para a execução dos projetos. Na mensagem, o prefeito afirmou que tem trabalhado para melhorar a situação do município, mas ressaltou a importância da parceria com o governo federal para viabilizar intervenções., declarou.Entre as prioridades citadas por Formiga estão o asfaltamento de ruas, o recapeamento de vias e a revitalização de prédios públicos. A publicação, porém, não detalha quais obras poderão ser contempladas, os valores previstos ou os prazos para a execução dos projetos.



Prefeito destaca Instituto Federal em Cotia



Formiga também mencionou sua trajetória pessoal e a expectativa de acompanhar a implantação do Instituto Federal em Cotia, projeto voltado à ampliação da oferta de educação pública na cidade e na região.



“Me formei em Direito pelo ProUni, Deus foi tão Generoso que me deu o direito de inaugurar o INSTITUTO FEDERAL ao lado de Lula para Cotia e Região!”, publicou.



Prefeito celebra resultado e faz críticas políticas



Na mesma publicação, Formiga adotou um tom político ao comemorar a vitória de Lula e criticar o que chamou de “falso moralismo”.



“As forças das trevas jamais poderiam vencer o amor, Lula é Gente da Gente e se preocupa com os que mais precisam! O Falso Moralismo jamais vencerá a JUSTIÇA DIVINA!”, escreveu.



Ao final da mensagem, o prefeito voltou a celebrar o resultado da eleição presidencial: “Lula é Presidente novamente!”.



