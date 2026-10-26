Festival reúne bolos e sobremesas para adoçar o feriado no Shopping Granja Vianna

Evento de 30 de outubro a 2 de novembro, em Cotia, reúne bolos e sobremesas em porções individuais, com sabores inspirados na cultura pop e preços a partir de R$ 25

Foto: Divulgação





Conteúdo de marca - O Shopping Granja Vianna, em Cotia, recebe uma nova edição do Festival de Fatias entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, feriado prolongado de Finados. A atração reúne bolos, tortas e doces em porções individuais, com opções para quem deseja experimentar diferentes sabores durante o passeio pelo shopping.

Serviço



Festival de Fatias – Shopping Granja Vianna

Datas: de 30 de outubro a 2 de novembro

Horários: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: 2º piso, próximo à Chilli Beans

Preço: a partir de R$ 25

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).









Entre os destaques estão o bolo Matilda, inspirado em uma das cenas mais famosas do filme de mesmo nome, o Folhata, preparado com creme de baunilha, chantilly e morangos frescos, e o sabor Kinder, inspirado no tradicional chocolate da marca.O festival também oferece combinações com frutas, chocolates e cremes, atendendo a diferentes preferências. A proposta é proporcionar uma opção gastronômica para famílias e grupos de amigos durante os dias de folga.A atração será realizada no 2º piso, próximo à loja Chilli Beans, com fatias a partir de R$ 25.