Eleições: ruas de Cotia terão interdições e mudanças no trânsito neste domingo

Alterações foram solicitadas pela Justiça Eleitoral e incluem bloqueios parciais, mudanças de sentido e interdição total de vias em diferentes regiões do município

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Algumas ruas de Cotia terão alterações no trânsito neste domingo (4), em razão das eleições. As mudanças foram solicitadas pela Justiça Eleitoral e incluem interdições parciais e alterações no sentido de circulação de veículos.

Na Rua Jorge Caixe, onde funciona o Cartório Eleitoral, uma faixa será interditada no trecho entre o número 306 e o cruzamento com a Rua Guiné. Durante o bloqueio, os motoristas deverão utilizar a Rua Idomineu Antunes Caldeira como desvio. Já a Rua Alga Marinha terá sentido único, apenas para quem desce.A Secretaria de Transportes e Mobilidade também não descarta a interdição total da Rua Jorge Caixe, caso haja solicitação do juiz eleitoral.Na Avenida Professor Joaquim Barreto, onde funciona outro posto da Justiça Eleitoral, apenas uma faixa ficará liberada para o tráfego.Ainda na região do Atalaia, a Rua Ipiranga terá sentido único. A mesma alteração será adotada na Rua Dolores Duran, no Mirante da Mata.No Jardim Mirizola, a Rua Vicente Strifezzi será totalmente interditada.As mudanças têm como objetivo organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança nas proximidades dos locais de votação durante o domingo de eleições.