Cotia recebe campanha de doação de sangue no próximo dia 9

Ação do projeto Amor se Doa será realizada no Centro da cidade, das 9h às 16h20, com agendamento de horários para evitar aglomerações
|Imagem: Reprodução
Cotia recebe, na próxima sexta-feira (9), uma campanha de doação de sangue promovida pelo projeto Amor se Doa. A coleta externa será realizada na UniFECAF, no Centro, das 9h às 16h20.
A iniciativa tem como objetivo incentivar a doação de sangue e contribuir para o abastecimento dos estoques dos hemocentros. Para evitar aglomerações, os doadores deverão respeitar o horário previamente escolhido para a coleta.
Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuitamente AQUI.
A organização também alerta que não será permitida a doação de pessoas que levarem crianças menores de 13 anos ao local.
Quem pode doar sangue?
Entre os requisitos informados pela organização estão ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 53 quilos, estar descansado e não estar em jejum. Menores de 18 anos precisam de autorização, e pessoas com tatuagens devem observar o prazo de espera antes da doação.
A recomendação é que os voluntários se alimentem adequadamente e bebam bastante água antes de comparecer ao local. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas que antecedem a doação.
Também é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto. Em relação à vacinação, a orientação divulgada é aguardar 48 horas após a CoronaVac e sete dias após as demais vacinas.
Quanto à frequência, a organização informa que homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes por ano.
Pessoas com dúvidas sobre os critérios de idade, peso, tatuagens ou outras condições para a doação devem consultar o Amor se Doa antes de comparecer.
Serviço
Campanha de doação de sangue - Amor se Doa
Data: 9 de outubro (sexta-feira)
Horário: das 9h às 16h20
Local: UniFECAF Cotia Centro
Endereço: Rua Benedito Lemos Leite, 89, Centro, Cotia
A organização também alerta que não será permitida a doação de pessoas que levarem crianças menores de 13 anos ao local.
Quem pode doar sangue?
Entre os requisitos informados pela organização estão ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 53 quilos, estar descansado e não estar em jejum. Menores de 18 anos precisam de autorização, e pessoas com tatuagens devem observar o prazo de espera antes da doação.
A recomendação é que os voluntários se alimentem adequadamente e bebam bastante água antes de comparecer ao local. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas que antecedem a doação.
Também é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto. Em relação à vacinação, a orientação divulgada é aguardar 48 horas após a CoronaVac e sete dias após as demais vacinas.
Quanto à frequência, a organização informa que homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes por ano.
Pessoas com dúvidas sobre os critérios de idade, peso, tatuagens ou outras condições para a doação devem consultar o Amor se Doa antes de comparecer.
Serviço
Campanha de doação de sangue - Amor se Doa
Data: 9 de outubro (sexta-feira)
Horário: das 9h às 16h20
Local: UniFECAF Cotia Centro
Endereço: Rua Benedito Lemos Leite, 89, Centro, Cotia