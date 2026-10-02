Cotia recebe campanha de doação de sangue no próximo dia 9

Cotia recebe, na próxima sexta-feira (9), uma campanha de doação de sangue promovida pelo projeto Amor se Doa. A coleta externa será realizada na UniFECAF, no Centro, das 9h às 16h20.



Quem pode doar sangue?



Entre os requisitos informados pela organização estão ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 53 quilos, estar descansado e não estar em jejum. Menores de 18 anos precisam de autorização, e pessoas com tatuagens devem observar o prazo de espera antes da doação.



A recomendação é que os voluntários se alimentem adequadamente e bebam bastante água antes de comparecer ao local. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas que antecedem a doação.



Também é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto. Em relação à vacinação, a orientação divulgada é aguardar 48 horas após a CoronaVac e sete dias após as demais vacinas.



Quanto à frequência, a organização informa que homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes por ano.



Pessoas com dúvidas sobre os critérios de idade, peso, tatuagens ou outras condições para a doação devem consultar o Amor se Doa antes de comparecer.



Serviço



Campanha de doação de sangue - Amor se Doa

Data: 9 de outubro (sexta-feira)

Horário: das 9h às 16h20

Local: UniFECAF Cotia Centro

Endereço: Rua Benedito Lemos Leite, 89, Centro, Cotia

Para participar, é necessário realizar a inscriçãoA organização também alerta que não será permitida a doação de pessoas que levarem crianças menores de 13 anos ao local.