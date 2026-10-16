Dia Mundial da Alimentação: antes de falar em dieta, é preciso falar de fome

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes

Hoje, 16 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, uma data que nos convida a olhar para a comida por uma perspectiva muito maior do que emagrecimento, estética ou contagem de calorias.

Enquanto algumas pessoas discutem qual alimento tem menos carboidrato, mais proteína ou menos calorias, para outras a preocupação é muito mais básica:E essa diferença precisa ser lembrada quando falamos sobre alimentação saudável.Em um contexto de vulnerabilidade, muitas vezes a prioridade não é escolher o alimento nutricionalmente perfeito. É conseguir colocar comida na mesa, oferecer energia suficiente ao organismo e garantir que uma família não passe fome.Antes de discutirmos estratégias nutricionais, precisamos entender que ter acesso regular e digno aos alimentos também é saúde.Ao mesmo tempo, para quem possui acesso e possibilidade de escolha, o Dia Mundial da Alimentação também pode servir como um convite à consciência: melhorar a qualidade do que colocamos no prato, reduzir desperdícios, valorizar alimentos in natura e minimamente processados e construir uma relação mais equilibrada com a comida.Porque alimentação envolve nutrientes, mas também envolve acesso, cultura, condições sociais, afeto, dignidade e sobrevivência.Talvez, neste 16 de outubro, a reflexão mais importante não seja apenas “o que estou comendo?”, mas também:Quantas realidades diferentes podem existir por trás de um prato de comida?Falar de alimentação é falar de saúde. Mas também é falar sobre o direito de todos terem comida suficiente e adequada à mesa.