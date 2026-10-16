Câmera flagra tentativa de furto de moto próximo à Delegacia de Cotia

Quatro suspeitos tentaram violar a ignição do veículo, mas fugiram após serem surpreendidos por uma moradora; crime ocorreu em plena luz do dia

Imagens: Câmera de segurança / Cotia & Cia

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pelo Cotia & Cia mostram uma tentativa de furto de motocicleta na Rua Ijuí, no bairro Granja Carolina, em Cotia. O local fica a cerca de 400 metros da Delegacia de Polícia do município.







Quatro suspeitos foram localizados pela PM



Depois de ser informado sobre o ocorrido, o dono da moto tentou localizar os envolvidos nas imediações e encontrou policiais militares da equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que realizavam patrulhamento na região. Ele relatou o caso e forneceu características dos suspeitos.



Cerca de uma hora depois, o proprietário soube que os policiais haviam localizado quatro indivíduos suspeitos de participação na tentativa de furto. Um dos agentes encaminhou a ele um vídeo feito após a abordagem para que verificasse se reconhecia os envolvidos.



Em depoimento, o proprietário afirmou ter reconhecido os quatro homens pelas roupas, bonés, casacos e shorts que usavam, características que também apareciam nas imagens da tentativa de furto.



Ele acrescentou que soube por terceiros que os suspeitos teriam confessado participação no crime durante a abordagem policial. No entanto, ressaltou que não presenciou diretamente uma eventual confissão.





Depois de ser informado sobre o ocorrido, o dono da moto tentou localizar os envolvidos nas imediações e encontrou policiais militares da equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que realizavam patrulhamento na região. Ele relatou o caso e forneceu características dos suspeitos.Cerca de uma hora depois, o proprietário soube que os policiais haviam localizado quatro indivíduos suspeitos de participação na tentativa de furto. Um dos agentes encaminhou a ele um vídeo feito após a abordagem para que verificasse se reconhecia os envolvidos.Em depoimento, o proprietário afirmou ter reconhecido os quatro homens pelas roupas, bonés, casacos e shorts que usavam, características que também apareciam nas imagens da tentativa de furto.Ele acrescentou que soube por terceiros que os suspeitos teriam confessado participação no crime durante a abordagem policial. No entanto, ressaltou que não presenciou diretamente uma eventual confissão.

Nas gravaçõesquatro indivíduos aparecem manuseando uma Yamaha XTZ Crosser e tentando violar o sistema de ignição para levar o veículo. A ação foi interrompida depois que uma moradora percebeu a movimentação e gritou de dentro da residência, fazendo com que os suspeitos fugissem a pé.De acordo com o depoimento do proprietário à Polícia Civil, a tentativa ocorreu por volta das 14h40 do dia 9 de outubro. Ele estava trabalhando quando recebeu uma ligação da sogra, que havia acompanhado a movimentação pelas câmeras de segurança.Segundo o relato, os indivíduos utilizavam uma ferramenta conhecida como micha, usada para violar mecanismos de ignição. Após os gritos da mulher, eles abandonaram a tentativa e fugiram por um escadão nas proximidades.Ao chegar em casa, o proprietário constatou que a ferramenta ainda estava na motocicleta e que o miolo da ignição havia sido danificado.