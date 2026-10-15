Ferro-velho clandestino é interditado após denúncias de moradores em Cotia

Estabelecimento funcionava em terreno ocupado irregularmente; Prefeitura prevê novas fiscalizações contra comércios clandestinos

Foto: Divulgação





Um ferro-velho clandestino foi interditado no Jardim Arco-Íris, em Cotia, após denúncias de moradores sobre o funcionamento irregular do comércio e o acúmulo de materiais no local. A operação foi realizada nesta quinta-feira (15) por equipes das Secretarias Municipais de Indústria e Comércio, Segurança Pública e Obras.



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Como denunciar



Moradores podem denunciar estabelecimentos clandestinos e outras irregularidades à Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo pelo telefone (11) 4614-4146 ou pelo e-mail



Também é possível acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou entrar em contato com a Central de Comunicação pelo número (11) 4616-2835 e pelo WhatsApp (11) 97545-7456.



Sempre que possível, a orientação é informar o endereço da ocorrência e enviar detalhes ou fotografias que ajudem a identificar o local. Segundo a Prefeitura, as informações recebidas são tratadas de forma sigilosa. Moradores podem denunciar estabelecimentos clandestinos e outras irregularidades à Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo pelo telefone (11) 4614-4146 ou pelo e-mail indcom@cotia.sp.gov.br Também é possível acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou entrar em contato com a Central de Comunicação pelo número (11) 4616-2835 e pelo WhatsApp (11) 97545-7456.Sempre que possível, a orientação é informar o endereço da ocorrência e enviar detalhes ou fotografias que ajudem a identificar o local. Segundo a Prefeitura, as informações recebidas são tratadas de forma sigilosa.

Segundo a Prefeitura, o estabelecimento funcionava em um terreno ocupado irregularmente, em frente a um condomínio residencial. Durante a fiscalização, os agentes constataram que a atividade comercial não tinha autorização e encontraram grande quantidade de sucatas e outros materiais armazenados na área.De acordo com o secretário de Segurança Pública, Fabricio Dourado, o responsável pelo estabelecimento foi notificado sobre as irregularidades e informado da interdição. A Secretaria de Obras disponibilizou caminhões e equipamentos para auxiliar na retirada dos materiais acumulados.A ação tem como objetivo coibir atividades comerciais clandestinas, combater ocupações irregulares e contribuir para a segurança e a organização dos espaços urbanos.A Prefeitura informou que a operação faz parte de uma iniciativa de fiscalização que deverá alcançar outros ferros-velhos e estabelecimentos irregulares em diferentes regiões de Cotia.