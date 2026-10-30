Dia de Finados terá missas em cemitérios de Cotia; confira a programação

Celebrações serão realizadas nos cemitérios municipais e também na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, no dia 2 de novembro

Foto: Juliano Barbosa





Os cemitérios municipais de Cotia terão uma programação especial no próximo domingo, 2 de novembro, Dia de Finados. A agenda inclui missas campais nos cemitérios Jardim das Flores, Central e Novo Maranhão, além de uma celebração na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.



As atividades são voltadas aos moradores que irão prestar homenagens a familiares e amigos falecidos.



Para receber os visitantes, os cemitérios passaram por serviços de manutenção e zeladoria, como pintura, roçagem e limpeza do entorno. Segundo a Prefeitura, os trabalhos buscam proporcionar um ambiente mais organizado e acolhedor para as famílias durante as visitas.



Durante o Dia de Finados, também será realizada uma ação de recadastramento nos cemitérios municipais.



Confira os horários das celebrações:



Cemitério Jardim das Flores

10h – Missa campal



Cemitério Central (Cemitério Velho)

10h – Missa campal

15h – Missa campal



Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto

10h – Missa campal



Cemitério Novo Maranhão

10h – Missa campal