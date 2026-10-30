Empresa de turismo de Cotia organiza excursão para posse de Lula em Brasília

Viagem está prevista para os dias 4 e 5 de janeiro de 2027; pacote anunciado custa R$ 549 e, segundo divulgação, já está no terceiro ônibus

Foto: Agência Brasil

Uma empresa de turismo de Cotia está organizando uma excursão para Brasília (DF) durante a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para o dia 5 de janeiro de 2027. A viagem está prevista para começar na segunda-feira (4), com retorno na terça-feira (5), após as atividades na capital federal.

Segundo o material de divulgação, o pacote custa R$ 549 por pessoa, com possibilidade de parcelamento via Pix ou cartão. A procura pela excursão já teria levado à abertura do terceiro ônibus, conforme anunciado pela organização.

A iniciativa prevê embarques em diferentes pontos do estado de São Paulo. Entre os locais informados estão o Terminal Cotia, Santo Amaro, as estações de metrô Tatuapé e Barra Funda e o Campinas Shopping.

O transporte será realizado em ônibus de turismo, com serviço semi-leito. A proposta é permitir que os participantes acompanhem a movimentação em Brasília e as atividades relacionadas à cerimônia de posse, realizada tradicionalmente no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto.

A posse presidencial de 2027 terá uma mudança em relação ao calendário tradicional. Por determinação da Emenda Constitucional nº 111, de 2021, o presidente e o vice-presidente passam a tomar posse em 5 de janeiro, enquanto governadores e vice-governadores assumem no dia 6. A alteração busca facilitar a participação dos governadores na cerimônia federal.

A excursão tem saída programada para a véspera da solenidade, mas os horários detalhados, a programação oficial do evento e as orientações finais aos passageiros devem ser confirmados pela organização.