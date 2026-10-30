Agentes de trânsito de Cotia terão nova tabela salarial; vencimentos chegam a R$ 8,6 mil

Projeto do Executivo foi aprovado por unanimidade e prevê reestruturação da carreira e revogação do Adicional de Risco de Vida após decisão judicial

Foto: Juliano Barbosa





A Câmara Municipal de Cotia aprovou por unanimidade, com 17 votos favoráveis, o Projeto de Lei Complementar nº 13/2026, que estabelece uma nova tabela de vencimentos para os agentes de trânsito do município.





A proposta, enviada pelo prefeito Welington Formiga, foi votada na 35ª Sessão Ordinária, realizada na terça-feira (27).



O projeto atualiza os salários-base dos cargos efetivos da carreira, organizados em cinco classes, de AT-1 a AT-5, e sete referências de progressão, de A a G. Com a nova tabela, os vencimentos passam a variar de R$ 5.952,20, para o nível AT-1 na referência A, a R$ 8.623,76, para o nível AT-5 na referência G.



A proposta também revoga leis municipais relacionadas ao Adicional de Risco de Vida, incluindo a Lei nº 1.946/2016, o artigo 6º da Lei Complementar nº 285/2019 e a Lei nº 2.308/2023.



A medida atende a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que declarou inconstitucional o pagamento do adicional na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).



Na justificativa encaminhada à Câmara, a Prefeitura afirma que a reestruturação busca adequar a remuneração às atribuições e responsabilidades da função, além de aproximar os vencimentos dos valores praticados em outros municípios. A mudança também considera a necessidade de reorganizar a carreira após a decisão judicial.



Impacto financeiro



O demonstrativo apresentado pelo Executivo estima que a reestruturação terá impacto adicional nas despesas com pessoal de R$ 4,75 milhões em 2026, R$ 4,92 milhões em 2027 e R$ 5,09 milhões em 2028.



O texto estabelece que os efeitos financeiros da nova tabela retroagem a 1º de outubro de 2026.



