Cotia recebe shows gratuitos de música cristã e batalha de rima no feriado de Finados

Evento gratuito será realizado em 2 de novembro, na Praça da Matriz, com apresentações de Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini e Praise Alpha
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Cotia recebe no dia 2 de novembro, a partir das 14h, mais uma edição do SOS da Vida, evento cristão com programação musical gratuita na Praça da Matriz.
A agenda prevê apresentações de nomes da música gospel nacional e uma batalha de rima.
Entre as atrações confirmadas estão Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini e Praise Alpha.
Entre as atrações confirmadas estão Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini e Praise Alpha.
A programação também terá uma batalha de rima, com espaço para a expressão artística e a cultura urbana.
Realizado no Dia de Finados, o evento tem como proposta reunir famílias, igrejas e moradores em uma programação voltada à fé, à reflexão e à valorização da vida.
Realizado no Dia de Finados, o evento tem como proposta reunir famílias, igrejas e moradores em uma programação voltada à fé, à reflexão e à valorização da vida.
Serviço
Evento: SOS da Vida Cotia 2026
Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)
Horário: a partir das 14h
Local: Praça da Matriz, Cotia
Entrada: gratuita
Atrações confirmadas: Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini, Praise Alpha e batalha de rima.
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