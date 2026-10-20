Cotia recebe shows gratuitos de música cristã e batalha de rima no feriado de Finados

Cotia recebe no dia 2 de novembro, a partir das 14h, mais uma edição do SOS da Vida, evento cristão com programação musical gratuita na Praça da Matriz.





A agenda prevê apresentações de nomes da música gospel nacional e uma batalha de rima.



Entre as atrações confirmadas estão Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini e Praise Alpha.





A programação também terá uma batalha de rima, com espaço para a expressão artística e a cultura urbana.



Realizado no Dia de Finados, o evento tem como proposta reunir famílias, igrejas e moradores em uma programação voltada à fé, à reflexão e à valorização da vida.



Serviço



Evento: SOS da Vida Cotia 2026

Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)

Horário: a partir das 14h

Local: Praça da Matriz, Cotia

Entrada: gratuita

Atrações confirmadas: Renascer Praise, Dunamis Music, Luca Martini, Praise Alpha e batalha de rima.