Cotia abre vagas para cursos gratuitos de beleza e gastronomia; inscrições vão até sexta

Oportunidades incluem aulas de confeitaria, salgaderia, panificação, manicure e maquiagem, com turmas em Cotia e Caucaia do Alto; vagas são limitadas

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional dos projetos Pão na Mesa e Beleza que Transforma. Os interessados têm até sexta-feira (23) para se inscrever, presencialmente, em uma das unidades indicadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social.



Confira os cursos disponíveis





Cotia



Projeto Pão na Mesa



Salgaderia: turmas às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30.



Confeitaria: turmas às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras, das 13h às 16h.



Projeto Beleza que Transforma



Manicure: aulas às quartas-feiras, das 8h30 às 11h30 ou das 13h às 16h.



Maquiagem: aulas às terças-feiras, das 8h30 às 11h30.



Local de inscrição: Avenida Benedito Isaac Pires, 35, Parque Dom Henrique, Cotia.





Caucaia do Alto



Projeto Pão na Mesa



Panificação: turmas às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30.



Projeto Beleza que Transforma



Manicure: aulas às quintas-feiras, das 8h30 às 11h30 ou das 13h às 16h.



Local de inscrição: Centro Humanizado de Proteção Social, Rua Benedito Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina, Caucaia do Alto.



Documentos necessários



Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias dos seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

NIS atualizado (Número de Identificação Social). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até sexta-feira (23). Como as vagas são limitadas, a recomendação é que os interessados procurem os locais de inscrição dentro do prazo. Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias dos seguintes documentos:As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até sexta-feira (23). Como as vagas são limitadas, a recomendação é que os interessados procurem os locais de inscrição dentro do prazo.

As oportunidades são destinadas aos moradores de Cotia e Caucaia do Alto e abrangem cinco áreas: confeitaria, salgaderia, panificação, manicure e maquiagem. As aulas serão realizadas em diferentes dias e horários, conforme o curso escolhido.A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional, estimular o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda. Os cursos são voltados tanto para quem deseja aprender uma nova profissão quanto para quem pretende aprimorar habilidades e conquistar novas oportunidades de trabalho.As vagas são limitadas e, para efetuar a inscrição, é necessário apresentar cópias dos documentos exigidos.