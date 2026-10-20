Eduardo Nascimento é eleito presidente da Câmara de Cotia em votação por chapa única

Nova Mesa Diretora foi definida na manhã desta terça-feira (20); veja a nova composição

Eduardo Nascimento, vereador de Cotia. Foto: Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia definiu, na manhã desta terça-feira (20), a composição de sua nova Mesa Diretora. O vereador Eduardo Nascimento foi eleito presidente do Legislativo municipal, em votação por chapa única, e ficará responsável pela condução dos trabalhos da Casa ao lado dos demais integrantes eleitos.

Nova composição



A Mesa Diretora é responsável pela condução administrativa e legislativa da Câmara, incluindo a organização dos trabalhos parlamentares e a coordenação das sessões, conforme as atribuições previstas no regimento interno da Casa.



A eleição de Eduardo Nascimento marca uma nova composição na direção do Legislativo de Cotia. A chapa única reuniu os quatro vereadores escolhidos para ocupar os cargos da Mesa Diretora.











A nova composição da Mesa Diretora ficou definida da seguinte forma: Eduardo Nascimento assumirá a presidência; o vereador Prof. Osmar será o vice-presidente; Yago Bezerra ocupará o cargo de 1º secretário; e Hernane será o 2º secretário.A eleição foi acompanhada por lideranças políticas e moradores, que compareceram em grande número e lotaram as dependências da Câmara Municipal para acompanhar a votação.