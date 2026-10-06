Cotia conquista Selo Prata do Tribunal de Contas por qualidade da Ouvidoria

Certificação do TCESP reconhece boas práticas no atendimento ao cidadão; município recebeu o prêmio nesta segunda-feira (5), em São Paulo

Ouvidora-geral do município, Marcela Prates. Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia recebeu, nesta segunda-feira (5), o Selo TCESP Ouvidoria Cidadã – categoria Prata, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A cerimônia aconteceu na sede do órgão, na capital paulista, e o município foi representado pela ouvidora-geral, Marcela Prates.

O selo reconhece Ouvidorias Municipais que adotam boas práticas de gestão e atendimento aos usuários dos serviços públicos. A iniciativa foi criada neste ano pelo TCESP para avaliar o nível de maturidade e a qualidade dos serviços oferecidos pelas Ouvidorias.Nesta edição, participaram 761 Ouvidorias, sendo 446 de Prefeituras e 315 de Câmaras Municipais. A participação foi voluntária e a certificação é progressiva: para alcançar uma categoria, a Ouvidoria precisa cumprir também os requisitos exigidos nos níveis anteriores.Durante a cerimônia, a presidente do TCESP, conselheira Cristiana de Castro Moraes, destacou a importância das Ouvidorias como instrumento de aproximação entre a população e o poder público., afirmou.Para Marcela Prates, a certificação reconhece o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria de Cotia., disse.