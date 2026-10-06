Morre aos 72 anos José Roberto da Silva, o Fenemê, figura conhecida de Cotia

Servidor público por décadas, morador do Jardim São Miguel e personalidade conhecida por suas imitações e músicas, Fenemê também foi homenageado pela Câmara Municipal em 2025

Foto: Redes sociais

Morreu nesta segunda-feira (5), em Cotia, aos 72 anos, José Roberto da Silva, conhecido como Fenemê. A informação foi divulgada pela família. A causa da morte não foi informada.



Homenagem da Câmara



Em 2025, a trajetória de José Roberto da Silva foi reconhecida pela Câmara Municipal de Cotia. O Legislativo aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2025, de autoria do vereador Dr. Castor Andrade, que concedeu a ele a Medalha “Mérito Legislativo Municipal”. A propositura consta nos registros oficiais da Câmara.



A homenagem reconheceu Fenemê como uma personalidade com trajetória ligada ao município.





Velório e sepultamento



O velório de José Roberto da Silva acontece nesta terça-feira (6), das 14h30 às 16h25, no Cemitério Parque Jardim das Flores – Grupo Colina, localizado na Rua José Menino, 20, no Parque Rincão, em Cotia.



O sepultamento está marcado para as 16h30, no mesmo local.

Nascido em Cotia em 24 de fevereiro de 1954, Fenemê foi funcionário da Prefeitura de Cotia durante várias décadas, tendo trabalhado em diferentes administrações municipais. Segundo informações publicadas pelo, ele também tinha forte ligação com o Jardim São Miguel, onde morava e era conhecido pela comunidade.Além da atuação profissional, Fenemê ficou conhecido na cidade pelo jeito extrovertido, pelas imitações e músicas, características que marcaram sua relação com moradores e amigos.Ele também teve participação na política local. Em 2008, foi candidato a vereador de Cotia pelo PDT, mas não foi eleito.