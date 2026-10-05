Assalto a motociclista termina com bandido baleado na Rodovia Castello Branco

Ocorrência aconteceu na manhã deste domingo (4), no km 14 da rodovia, no sentido oeste; outro criminoso fugiu do local
|Foto: Artesp
Um assalto a um motociclista terminou com um bandido baleado na manhã deste domingo (4), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em São Paulo. A ocorrência aconteceu por volta das 8h37, no km 14, no sentido oeste.
Segundo informações apuradas no local, a vítima trafegava de motocicleta quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em outra moto. Durante a abordagem, os envolvidos pararam no acostamento.
Uma equipe da ROCAM, que passava pelo trecho, interveio e efetuou disparos contra os suspeitos. O passageiro da motocicleta foi atingido e caiu no local. O condutor conseguiu fugir.
A vítima do assalto não ficou ferida. O suspeito atingido foi socorrido.
A perícia esteve no local, e a motocicleta envolvida na ocorrência foi posteriormente removida para o 5º Distrito Policial de Osasco. O acostamento permaneceu interditado até 13h08. Não houve registro de congestionamento.