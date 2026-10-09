Castello Branco terá obras emergenciais durante o feriado; Raposo Tavares é alternativa

Intervenção começa na noite desta sexta-feira (9) e deve seguir até as 6h de segunda-feira (12); faixas serão interditadas alternadamente

Foto: Motiva Sorocabana

A Rodovia Castello Branco (SP-280) passará por obras emergenciais de recuperação do pavimento no sentido capital a partir da noite desta sexta-feira (9). Os serviços serão realizados pela concessionária Motiva Sorocabana de forma ininterrupta, 24 horas por dia, com previsão de término às 6h de segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.



Faixas serão interditadas alternadamente



Durante os trabalhos, haverá interdições alternadas de faixas. Na primeira etapa, as faixas 1 (esquerda) e 2 (central) serão bloqueadas, com o tráfego mantido pela faixa 3 (direita).



Concluída essa fase, a operação será transferida para a faixa da direita e o acostamento, permitindo a liberação das faixas anteriormente interditadas. As mudanças ocorrerão conforme o avanço dos serviços e as condições do trecho.



A concessionária informa que os acessos à rodovia permanecerão abertos. No entanto, a redução temporária da capacidade de circulação poderá provocar lentidão, principalmente nos períodos de maior movimento.



Equipes operacionais acompanharão o tráfego durante toda a intervenção. O trecho contará com sinalização reforçada, incluindo dispositivos de canalização, bandeiras e bonecos sinalizadores para orientar os motoristas durante o dia e à noite.



Raposo Tavares é alternativa para chegar à capital



Para quem segue em direção a São Paulo, a Motiva Sorocabana recomenda considerar a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) como rota alternativa para evitar o trecho da Castello Branco em obras.



A concessionária orienta os motoristas a planejarem o deslocamento com antecedência, verificarem as condições do trânsito e, sempre que possível, escolherem trajetos alternativos, especialmente durante o retorno do feriado prolongado.



Concessionária orienta motoristas



A recomendação é reduzir a velocidade ao se aproximar da área de obras, respeitar os limites estabelecidos, observar a sinalização e manter distância segura do veículo à frente.



Embora bloqueios programados de faixas sejam restringidos nos períodos de maior movimento durante feriados, a concessionária afirma que a intervenção emergencial é necessária para preservar a segurança e as condições de tráfego.



O Centro de Controle Operacional (CCO) monitorará a rodovia por câmeras e poderá adotar medidas para minimizar os impactos na circulação.



Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser cancelados ou reprogramados.



Informações sobre o trânsito: a Motiva Sorocabana atende pelo telefone e WhatsApp 0800 252 7280, disponível 24 horas por dia.

Segundo a concessionária, a intervenção é necessária devido às condições do pavimento identificadas após as chuvas registradas nas últimas semanas. O objetivo é melhorar as condições de segurança viária e a qualidade do asfalto.