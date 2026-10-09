Justiça absolve Ney Santos em processo sobre adulteração de arma de fogo

Ex-prefeito de Embu das Artes e deputado federal eleito havia sido condenado em primeira instância; decisão foi unânime e não encerra outra apuração sobre suposta ligação com o PCC

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O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) absolveu por unanimidade, nesta quinta-feira (8), Ney Santos (Republicanos), ex-prefeito de Embu das Artes e deputado federal eleito, em um processo no qual ele havia sido condenado em primeira instância por suposta participação na adulteração da numeração de uma arma de fogo.



Entenda o caso



O processo tem origem em um episódio de 2019, quando Ney Santos viajava para um compromisso oficial em Artur Nogueira, no interior paulista. Na ocasião, ele estava acompanhado de um motorista que portava uma arma com numeração adulterada.



Segundo o relato apresentado no processo, o motorista oficial do então prefeito não pôde realizar o deslocamento, e outro profissional foi contratado para a viagem. Ney Santos acabou acusado de coautoria no crime, embora a arma estivesse em poder do motorista. Desde o início, ele sustentava não saber da irregularidade.



Após o julgamento, o político afirmou ao portal Metrópoles que confiava na Justiça e que a decisão reconheceu sua inocência. A publicação do acórdão, com os fundamentos da absolvição, era aguardada para os dias seguintes.



Deputado eleito ainda é alvo de outra acusação



Ney Santos foi eleito deputado federal por São Paulo em 4 de outubro, com 118.566 votos. A absolvição no processo da arma, porém, não encerra outra questão judicial envolvendo o político.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda poderá analisar uma acusação de suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que pode ter impacto sobre sua vaga na Câmara dos Deputados.



O ex-prefeito também já cumpriu pena por abuso de poder econômico. A absolvição divulgada nesta quinta-feira se refere especificamente ao processo sobre a arma de fogo.

Em novembro de 2025, ele havia recebido uma pena de três anos e nove meses de reclusão. No julgamento realizado nesta quinta, os três desembargadores votaram pela absolvição, revertendo a condenação.