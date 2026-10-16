Auditoria de SEO: quais dados analisar antes de definir uma estratégia de otimização?

Levantamento técnico, análise de páginas, desempenho orgânico e estrutura de conteúdo ajudam a identificar prioridades antes da execução de melhorias

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Uma estratégia de SEO começa antes da escolha de palavras-chave ou da produção de novos conteúdos. A auditoria do site reúne informações sobre aspectos técnicos, páginas indexadas, desempenho nas buscas, links e organização do conteúdo. A análise desses dados permite entender quais pontos precisam de correção e quais oportunidades podem ser trabalhadas dentro da estrutura existente.



O levantamento também evita que alterações sejam feitas apenas com base em percepções. Uma página com baixo tráfego, por exemplo, pode apresentar um problema de indexação, pouca relevância para determinada consulta ou desempenho inferior ao de outras páginas do próprio site. Cada situação exige uma avaliação diferente.



Dados técnicos mostram como o site é rastreado