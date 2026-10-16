Cotia recebe espetáculo gratuito de dança que aborda identidade e padrões sociais

Apresentação será neste domingo (18) e tem classificação livre

Foto: Divulgação

Cotia recebe neste domingo (18) a Mostra Regional de 2026 do Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD), iniciativa do CULTSP PRO, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.





A programação terá a apresentação gratuita do espetáculo “O que resta de mim”, do Grupo Jovem de Dança EDA, às 18h, no Teatro Sphere.



Com 40 minutos de duração e classificação livre, a montagem tem coreografia de Rivaldo Ferreira e orientação artística de Marina Salgado. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local, uma hora antes do espetáculo, respeitando a capacidade de 250 pessoas.



A obra propõe uma reflexão sobre a busca pela identidade individual em uma sociedade marcada pela produtividade, pela velocidade e pela pressão para seguir padrões e corresponder a expectativas. A partir das diferenças e das experiências pessoais, o espetáculo questiona como cada pessoa manifesta seus desejos e explora a possibilidade de construir conexões coletivas sem apagar as singularidades.



A apresentação integra as Mostras Regionais de 2026 do PQD, que reúnem trabalhos desenvolvidos por grupos, companhias e coletivos de dança de diferentes regiões paulistas durante processos de orientação artística.



Grupos de várias cidades participam do circuito



O circuito começou em 2 de outubro, em Catanduva, e segue até 1º de novembro, com apresentações em municípios do interior, do litoral e da capital. Ao todo, participam 11 grupos e companhias, entre eles o Grupo Jovem de Dança EDA, de Cotia.



A programação também reúne artistas de Sorocaba, Indaiatuba, São José dos Campos, Itu, Caraguatatuba, Bauru, São Paulo e Valinhos.



O Programa de Qualificação em Artes – Dança busca aproximar artistas e fortalecer os processos de criação, formação e gestão de grupos. A proposta é baseada no princípio de “artistas que orientam artistas”, com profissionais acompanhando coletivos locais e contribuindo para o desenvolvimento de suas produções.



O PQD integra o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa voltado à formação e qualificação de profissionais do setor cultural e criativo, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).



Serviço



Espetáculo: “O que resta de mim”, do Grupo Jovem de Dança EDA

Data: domingo, 18 de outubro de 2026

Horário: 18h

Local: Teatro Sphere

Endereço: Estrada Municipal Walter Steurer, 1.156, Chácara Pavoeiro, Cotia

Duração: 40 minutos

Classificação: livre

Ingressos: gratuitos, com distribuição uma hora antes da apresentação, no local, sujeita à lotação de 250 pessoas.