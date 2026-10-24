Bolão feito na lotérica Bacarat em Cotia acerta cinco números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 23 mil

Além da quina, outra aposta realizada na Lotérica Bacarat acertou a quadra; juntas, as premiações somam R$ 23,6 mil

Um bolão realizado na Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista, no Jardim Dinorah, em Cotia, passou perto de conquistar o prêmio milionário da Mega-Sena. A aposta acertou cinco das seis dezenas do concurso 3073, sorteado na noite de quinta-feira (22), e garantiu um prêmio de R$ 23.138,65.

Além do bolão premiado com a quina, outra aposta realizada na mesma lotérica acertou quatro números e faturou R$ 510,55. Juntas, as duas premiações somam R$ 23.649,20.

Os números sorteados foram: 04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58.

O bolão vencedor foi dividido em cinco cotas. Por apenas um número, os apostadores não conquistaram o prêmio principal, que estava estimado em mais de R$ 200 milhões.

Como ninguém acertou as seis dezenas, a Mega-Sena acumulou novamente. O próximo sorteio, marcado para este sábado (24), tem prêmio estimado em R$ 230 milhões.

Em todo o Brasil, 203 apostas acertaram cinco números no concurso 3073, enquanto outras 13.143 garantiram premiações com quatro acertos.

Aposte com quem entende de sorte!

A Lotérica Bacarat é referência em atendimento ágil e bolões organizados. O estabelecimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h.

Endereço: Avenida Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista, em Cotia.

Serviço

📍 Lotérica Bacarat

Av. Prof. José Barreto, 1641 – dentro do Assaí Cotia Centro



⏰ Horário de funcionamento:

Segunda a sexta: das 8h15 às 20h

Sábado: das 8h15 às 19h



📲 WhatsApp: (11) 91095-2993