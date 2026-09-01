Vítima é mantida refém durante roubo e resgatada após perseguição em Cotia

Vítima permaneceu em poder dos criminosos por várias horas e foi localizada com vida; ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal

Foto: PMSP

A Polícia Militar prendeu, na manhã de quinta-feira (27), em Cotia, um homem suspeito de envolvimento em um roubo com retenção de vítima. A prisão ocorreu após uma ação integrada entre a PM e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.



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Na abordagem, os policiais localizaram celulares, cartões e dinheiro, que, segundo a corporação, seriam produtos do roubo.



A vítima, que havia permanecido em poder dos criminosos durante várias horas, também foi localizada e libertada com vida.



A ocorrência contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Cotia. Na abordagem, os policiais localizaram celulares, cartões e dinheiro, que, segundo a corporação, seriam produtos do roubo.A vítima, que havia permanecido em poder dos criminosos durante várias horas, também foi localizada e libertada com vida.A ocorrência contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Cotia.

Segundo informações da ocorrência, assim que as equipes de segurança foram comunicadas sobre o crime, foi montado um cerco policial para localizar os envolvidos. Os agentes passaram a acompanhar o veículo utilizado pelos criminosos por diferentes vias do município.O acompanhamento se estendeu por mais de 15 minutos. Durante a ação, o condutor perdeu o controle do automóvel e colidiu contra um muro.