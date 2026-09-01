Vítima é mantida refém durante roubo e resgatada após perseguição em Cotia

Vítima permaneceu em poder dos criminosos por várias horas e foi localizada com vida; ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal
|Foto: PMSP
A Polícia Militar prendeu, na manhã de quinta-feira (27), em Cotia, um homem suspeito de envolvimento em um roubo com retenção de vítima. A prisão ocorreu após uma ação integrada entre a PM e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.
Segundo informações da ocorrência, assim que as equipes de segurança foram comunicadas sobre o crime, foi montado um cerco policial para localizar os envolvidos. Os agentes passaram a acompanhar o veículo utilizado pelos criminosos por diferentes vias do município.
O acompanhamento se estendeu por mais de 15 minutos. Durante a ação, o condutor perdeu o controle do automóvel e colidiu contra um muro.
Na abordagem, os policiais localizaram celulares, cartões e dinheiro, que, segundo a corporação, seriam produtos do roubo.
A vítima, que havia permanecido em poder dos criminosos durante várias horas, também foi localizada e libertada com vida.
A ocorrência contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Cotia.