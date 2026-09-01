Operador diz ter visto homem com lata de cola de 20 litros antes de corpo ser encontrado na Raposo

Ao Cotia & Cia, concessionária informou que acionou a PM Rodoviária e os recursos necessários após localizar o corpo
|Foto: Google Street Views
Um operador de tráfego da Ecovias Raposo Castello, que participou do atendimento à ocorrência envolvendo o corpo encontrado no km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, relatou, por meio de um comentário na publicação sobre o caso no Instagram, que havia visto o homem ainda andando pelo local horas antes de o corpo ser encontrado.
Segundo o relato, ele fazia uma inspeção na rodovia por volta das 5h30, quando passou pelo trecho e viu o homem caminhando com uma lata vazia de 20 litros nas mãos.
“Por volta das 5:30 da manhã passei fazendo a inspeção e vi ele andando com uma lata na mão (lata de cola de 20 litros vazia)”, relatou o operador.
Ainda de acordo com ele, durante uma segunda inspeção, por volta das 7h40, um grupo de pessoas o avisou que havia um corpo caído no local.
“Por volta das 7:40 quando fazia a segunda inspeção, um grupo de pessoas me avisaram q havia um corpo caído”, escreveu.
|Comentário feito no Instagram do Cotia & Cia
Ecovias se manifesta
Procurada pelo Cotia & Cia, a Ecovias Raposo Castello informou que a ocorrência foi registrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) por volta das 8h desta terça-feira (1º), na altura do km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.
Segundo a concessionária, uma equipe de inspeção que realizava atendimento no trecho localizou um corpo nas proximidades de uma passagem de pedestres e acionou os recursos necessários.
A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi chamada e permaneceu no local, aguardando a realização da perícia e a remoção do corpo.
Ainda de acordo com a Ecovias, a avaliação preliminar da equipe médica que esteve no local apontou que o óbito teria ocorrido durante a madrugada.
A concessionária informou também que a ocorrência não provocou bloqueio de faixas nem congestionamento na rodovia.
Procurada pelo Cotia & Cia, a Ecovias Raposo Castello informou que a ocorrência foi registrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) por volta das 8h desta terça-feira (1º), na altura do km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.
Segundo a concessionária, uma equipe de inspeção que realizava atendimento no trecho localizou um corpo nas proximidades de uma passagem de pedestres e acionou os recursos necessários.
A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi chamada e permaneceu no local, aguardando a realização da perícia e a remoção do corpo.
Ainda de acordo com a Ecovias, a avaliação preliminar da equipe médica que esteve no local apontou que o óbito teria ocorrido durante a madrugada.
A concessionária informou também que a ocorrência não provocou bloqueio de faixas nem congestionamento na rodovia.