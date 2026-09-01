Operador diz ter visto homem com lata de cola de 20 litros antes de corpo ser encontrado na Raposo



A concessionária informou também que a ocorrência não provocou bloqueio de faixas nem congestionamento na rodovia.





Procurada pelo, a Ecovias Raposo Castello informou que a ocorrência foi registrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) por volta das 8h desta terça-feira (1º), na altura do km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.Segundo a concessionária, uma equipe de inspeção que realizava atendimento no trecho localizou um corpo nas proximidades de uma passagem de pedestres e acionou os recursos necessários.A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi chamada e permaneceu no local, aguardando a realização da perícia e a remoção do corpo.Ainda de acordo com a Ecovias, a avaliação preliminar da equipe médica que esteve no local apontou que o óbito teria ocorrido durante a madrugada.