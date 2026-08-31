Mulher de 43 anos é morta a facadas dentro de casa em Cotia; marido é preso em flagrante

Crime ocorreu na noite de domingo (30), no Parque Alexandra; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Crime foi registrado no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Uma mulher de 43 anos morreu após ser ferida a facadas dentro de uma residência, no Parque Alexandre, no início da noite deste domingo (30). O marido dela, de 46 anos, foi preso em flagrante e é investigado pelo crime.



Investigação



De acordo com a SSP-SP, as diligências continuam para esclarecer a totalidade dos fatos e as circunstâncias que levaram à morte da mulher.



O homem permanece à disposição da Justiça e é investigado pelo feminicídio.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) enviadas ao Cotia & Cia, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima caída dentro da residência, com ferimentos causados por facadas.A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.O marido estava no local quando os policiais chegaram e foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como feminicídio no 2º Distrito Policial de Cotia.A perícia foi acionada para realizar os trabalhos no imóvel. Durante a ocorrência, um celular e a faca que teria sido utilizada no crime foram apreendidos.