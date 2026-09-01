GCM flagra desvio de carga de carnes em adega de Itapevi; cinco são presos

Denúncia levou agentes até uma adega na Vila Santa Rita, onde os suspeitos foram encontrados descarregando caixas de um caminhão refrigerado









A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu cinco pessoas nesta segunda-feira (31), durante uma ação para apurar um possível desvio de carga de carnes em Itapevi.A ocorrência começou após uma denúncia anônima informar que caixas de carnes estariam sendo descarregadas irregularmente de um caminhão refrigerado em uma adega localizada na Vila Santa Rita.Os agentes foram até o endereço para verificar a informação e encontraram seis pessoas descarregando a carga. Durante a abordagem, um dos indivíduos conseguiu fugir, enquanto os outros cinco foram detidos.Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.