Carro roubado em Cotia é usado em assalto a farmácia na Baixada Santista

Veículo com placa clonada foi identificado após dupla fugir com dinheiro, medicamentos controlados e uma arma de fogo
|Foto: PMSP
Dois homens foram presos em flagrante após assaltarem uma farmácia em Cubatão, na Baixada Santista, e fugirem em um veículo que, segundo a polícia, havia sido roubado em Cotia.
O crime aconteceu em uma farmácia localizada na Avenida Nove de Abril. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos durante a fuga.
Um dos homens foi encontrado nas proximidades de um Honda HR-V, enquanto o segundo foi localizado e abordado na Rua Manoel Jorge. Os dois foram encaminhados inicialmente ao Pronto-Socorro Central para exame de corpo de delito e, posteriormente, levados ao Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Com a dupla, os policiais apreenderam R$ 5.365,20 em dinheiro, 66 caixas de medicamentos controlados e um revólver calibre .38 com quatro munições intactas. As medicações foram devolvidas ao estabelecimento.
Veículo foi roubado em Cotia
Durante a ocorrência, os policiais constataram que a placa do Honda HR-V era clonada. Após consultas e verificações, foi identificado que o veículo havia sido roubado em Cotia.
O automóvel também foi apreendido e permanece à disposição das autoridades para as providências relacionadas à investigação.
O caso foi registrado como roubo pela Polícia Civil de Cubatão.
Texto com informações do portal thmais