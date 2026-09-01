Corpo é encontrado em passagem de pedestres na Raposo Tavares, em Cotia

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (1º), no sentido São Paulo; perícia foi acionada

Foto: Google Street Views





Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (1º) em uma passagem de pedestres no km 26 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia.





A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Segundo informações divulgadas pelo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, um operador de tráfego que passava pelo trecho foi alertado por usuários sobre a presença de uma pessoa caída no local.Uma equipe foi acionada e, conforme avaliação médica, a morte teria ocorrido por volta das 5h, aproximadamente duas horas antes da chegada do atendimento.A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local e aguardava a chegada da perícia e do serviço funerário.