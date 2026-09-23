Videomaker de Osasco morto em queda de helicóptero será velado e enterrado em Jandira

Paulo Soares morava atualmente em Osasco, estudou em Jandira e teve ligação com uma igreja da cidade; despedida acontece nesta quarta e sepultamento está marcado para quinta-feira

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cinco vítimas da queda de um helicóptero ocorrida na segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave foi localizada na terça-feira (22), em uma área de mata, e não houve sobreviventes. O videomaker Paulo Soares, morador de Osasco, será velado e enterrado em Jandira. Ele está entre as, na região de Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave foi localizada na terça-feira (22), em uma área de mata, e não houve sobreviventes.



Atualmente, Paulo vivia em Osasco, no bairro Jardim São Pedro, segundo informações divulgadas pelo portal Visão Oeste. O jovem também mantinha relacionamento com a psicóloga Kelly Costa.



A relação com Osasco fez com que a notícia da morte repercutisse entre moradores da cidade. Paulo trabalhava profissionalmente com produção audiovisual e compartilhava nas redes sociais registros de sua rotina e dos trabalhos que realizava.



Da escola de Jandira à carreira no audiovisual



A trajetória profissional de Paulo começou na área audiovisual em 2022, segundo informações de seu perfil profissional. Antes disso, ele havia concluído o ensino médio em Jandira e, entre 2021 e 2023, cursou Tecnologia em Produção Audiovisual na Uninove.



Ao longo da carreira, trabalhou como filmmaker, operador de câmera, editor de vídeo e diretor de fotografia. Também teve experiências com produção de conteúdo para redes sociais, publicidade, documentários e trabalhos para marcas.



Em maio deste ano, Paulo passou a trabalhar na empresa do empresário Bruno Avelar, que também estava no helicóptero e morreu no acidente.



Ligação com igreja de Jandira



Além da formação escolar, Paulo também mantinha uma ligação afetiva e religiosa com Jandira.



A Igreja Evangélica Batista da Família (IBF) de Jandira publicou uma nota de pesar após a confirmação da morte. A instituição informou que Paulo foi membro da igreja e destacou sua participação e dedicação nas atividades da comunidade.



A igreja prestou solidariedade à família e à esposa do videomaker.



Atualmente, Paulo também era membro da Yah Church, na Vila Leopoldina, em São Paulo, onde, segundo o Visão Oeste, atuava no ministério de produção audiovisual, som e iluminação.



Últimos momentos antes da queda



Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, Paulo publicou imagens da viagem nas redes sociais. Em um dos registros, feito dentro da aeronave, escreveu: “Acho que nasci para isso”.



O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, e não chegou ao destino previsto. As buscas foram concentradas inicialmente na região de Urubici e posteriormente ampliadas a partir de informações de localização obtidas pelas equipes de resgate.



Os destroços foram encontrados na terça-feira (22), na região de Santa Bárbara, em Urubici. Além de Paulo e do cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreram o empresário Bruno Avelar, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.



As circunstâncias da queda são investigadas. O CENIPA realiza a apuração técnica do acidente, enquanto as autoridades policiais também investigam o caso. As circunstâncias da queda são investigadas. O CENIPA realiza a apuração técnica do acidente, enquanto as autoridades policiais também investigam o caso.



A despedida de Paulo está marcada para esta quarta-feira (23), às 15h, no Alphacampus Cemitério e Crematório, em Parque Nova Jandira. O sepultamento acontecerá na quinta-feira (24), às 9h30, no mesmo local.A escolha de Jandira para a despedida tem relação com a trajetória pessoal do videomaker. Paulo já havia morado na cidade e concluiu o ensino médio no município, em 2019, na Escola Estadual Professor Vicente Themudo Lessa.