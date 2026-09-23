Depressão pós-parto: quando a tristeza deixa de ser apenas uma fase

Na coluna Saber Saúde, a Dra. Amanda Druziani explica como diferenciar o “baby blues” da depressão pós-parto e destaca a importância do acolhimento e do apoio à mãe

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Coluna Saber Saúde, por Amanda Druziani

A chegada de um bebê é cercada de expectativas, amor e muita emoção, mas também pode trazer cansaço, insegurança e mudanças profundas na rotina. Por isso, é importante entender que nem toda tristeza após o parto é simplesmente uma “fase” da maternidade.

O chamado “baby blues” é bastante comum nos primeiros dias após o nascimento e pode causar choro fácil, irritabilidade, ansiedade e maior sensibilidade emocional. Geralmente, esses sintomas são passageiros e melhoram espontaneamente.Já a depressão pós-parto é mais intensa e persistente. Pode se manifestar por tristeza frequente, perda de interesse pelas atividades, ansiedade, irritabilidade, culpa, sensação de incapacidade, cansaço excessivo e alterações do sono e do apetite.Algumas mulheres também podem sentir dificuldade de criar uma conexão emocional com o bebê. É importante lembrar: depressão pós-parto não significa falta de amor pelo filho e não é sinal de fraqueza. É uma condição de saúde que pode acontecer com qualquer mulher e tem tratamento.O tratamento pode envolver psicoterapia, suporte familiar e, quando necessário, medicamentos. Mesmo durante a amamentação, existem opções terapêuticas que podem ser avaliadas individualmente pelo médico.O papel do marido e da famíliaO companheiro e a família têm um papel fundamental nesse momento. Muitas vezes, a própria mulher não percebe que está passando por uma depressão ou sente culpa e vergonha de falar sobre o que está sentindo.Por isso, é importante observar mudanças de comportamento e oferecer acolhimento, sem julgamentos. Dizer “você precisa ser forte” ou “todas as mães passam por isso” pode fazer com que ela se sinta ainda mais sozinha.Mais importante do que tentar encontrar soluções imediatas é escutar, acolher e ajudar.Dividir os cuidados com o bebê, assumir tarefas da casa, proporcionar momentos para que a mãe possa descansar e acompanhá-la nas consultas são formas concretas de apoio.O companheiro também pode ser um importante aliado para perceber sinais de alerta e incentivar a busca por ajuda profissional.Pensamentos de morte, de desaparecer ou de machucar a si mesma ou o bebê são sinais de alerta e exigem atendimento médico imediato. Nesses casos, a mulher não deve permanecer sozinha.A maternidade não precisa ser vivida em silêncio, culpa ou sofrimento. Cuidar da saúde emocional da mãe também é cuidar do bebê.Pedir ajuda não é fracassar na maternidade — é um ato de cuidado.