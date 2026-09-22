Rick, da dupla com Renner, morre em queda de helicóptero; relembre sua passagem por Cotia

Cantor de 59 anos estava entre os cinco ocupantes da aeronave encontrada nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense
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O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.
Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. A aeronave foi localizada em uma região de difícil acesso na Serra Catarinense, após cerca de 24 horas de buscas que envolveram equipes dos bombeiros e apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).
A causa do acidente ainda será investigada pelos órgãos responsáveis pela apuração aeronáutica. O helicóptero, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. As condições meteorológicas na região eram adversas no momento do desaparecimento da aeronave.
Uma carreira marcada por sucessos
Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, começou a carreira musical ainda jovem e ganhou projeção nacional ao lado de Renner. A parceria se consolidou a partir dos anos 1980 e alcançou grande popularidade especialmente na década de 1990.
Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e outras músicas que ajudaram a marcar o sertanejo romântico daquele período. “Ela é Demais”, lançada no álbum Mil Vezes Cantarei, de 1998, tornou-se um dos maiores sucessos da carreira da dupla.
Além de cantor, Rick também teve atuação como compositor e produtor musical, trabalhando com outros nomes da música sertaneja.
Rick & Renner passaram por períodos de separação e reencontro ao longo da carreira. Em 2026, a dupla estava novamente na estrada com a turnê que celebrava 40 anos de carreira.
O último show ocorreu no fim de semana, em Sorriso, no Mato Grosso, apenas dois dias antes do acidente. A dupla tinha outras apresentações programadas para os próximos meses, que foram interrompidas pela morte de Rick.
Rick reuniu cerca de 4 mil pessoas em Cotia
A morte do cantor também resgata uma lembrança para moradores de Cotia.
Em 11 de setembro de 2011, Rick esteve na cidade para uma apresentação durante a Festa da Padroeira de Cotia. O show aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, e reuniu cerca de 4 mil pessoas, segundo reportagem publicada pelo Cotia & Cia na época (VEJA AQUI).
A programação da festa anunciava a apresentação como “Rick Solo”, marcada para as 20h. Naquele período, Rick estava separado de Renner e seguia carreira solo. O material publicado na época o identificava como ex-integrante da dupla Rick e Renner.
A reportagem publicada no dia seguinte ao show registrou a presença de milhares de pessoas na Praça da Matriz e informou que o cantor recebeu fãs antes da apresentação, inclusive no camarim.