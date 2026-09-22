Rick, da dupla com Renner, morre em queda de helicóptero; relembre sua passagem por Cotia

Cantor de 59 anos estava entre os cinco ocupantes da aeronave encontrada nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense

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O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. A aeronave foi localizada em uma região de difícil acesso na Serra Catarinense, após cerca de 24 horas de buscas que envolveram equipes dos bombeiros e apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).A causa do acidente ainda será investigada pelos órgãos responsáveis pela apuração aeronáutica. O helicóptero, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. As condições meteorológicas na região eram adversas no momento do desaparecimento da aeronave.Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, começou a carreira musical ainda jovem e ganhou projeção nacional ao lado de Renner. A parceria se consolidou a partir dos anos 1980 e alcançou grande popularidade especialmente na década de 1990.Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e outras músicas que ajudaram a marcar o sertanejo romântico daquele período. “Ela é Demais”, lançada no álbum Mil Vezes Cantarei, de 1998, tornou-se um dos maiores sucessos da carreira da dupla.Além de cantor, Rick também teve atuação como compositor e produtor musical, trabalhando com outros nomes da música sertaneja.Rick & Renner passaram por períodos de separação e reencontro ao longo da carreira. Em 2026, a dupla estava novamente na estrada com a turnê que celebrava 40 anos de carreira.O último show ocorreu no fim de semana, em Sorriso, no Mato Grosso, apenas dois dias antes do acidente. A dupla tinha outras apresentações programadas para os próximos meses, que foram interrompidas pela morte de Rick.A morte do cantor também resgata uma lembrança para moradores de Cotia.Em 11 de setembro de 2011, Rick esteve na cidade para uma apresentação durante a Festa da Padroeira de Cotia. O show aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, e reuniu cerca de 4 mil pessoas, segundo reportagem publicada pelo Cotia & Cia na épocaA programação da festa anunciava a apresentação como “Rick Solo”, marcada para as 20h. Naquele período, Rick estava separado de Renner e seguia carreira solo. O material publicado na época o identificava como ex-integrante da dupla Rick e Renner.A reportagem publicada no dia seguinte ao show registrou a presença de milhares de pessoas na Praça da Matriz e informou que o cantor recebeu fãs antes da apresentação, inclusive no camarim.