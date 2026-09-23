Operação prende três suspeitos por desvio de cargas de carnes nobres

Investigação aponta atuação durante transporte e distribuição das mercadorias; policiais cumpriram cinco mandados em São Paulo, Mogi das Cruzes e Osasco

Foto: Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas nesta quarta-feira (23) durante a Operação Prime Cut, deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A ação investiga um esquema de desvio de cargas de carnes nobres que tinham como destino restaurantes e churrascarias da capital paulista.



Veículo, celulares e roupas são apreendidos



Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram um veículo apontado como utilizado pelo grupo investigado. Também foram apreendidos aparelhos celulares e roupas, que serão analisados pelos investigadores.



O material recolhido deverá ajudar a polícia a esclarecer como funcionava o esquema, identificar a participação individual dos suspeitos e verificar o possível envolvimento de outras pessoas.



A investigação apura ainda se os suspeitos aproveitavam etapas do transporte e da distribuição para retirar as carnes que deveriam ser entregues aos estabelecimentos comerciais.



As diligências continuam para esclarecer a dinâmica dos crimes e identificar o destino das mercadorias que teriam sido desviadas.



As pessoas presas durante a operação são investigadas e não há condenação definitiva. A participação e eventual responsabilidade de cada suspeito serão apuradas no decorrer do inquérito e de eventual processo judicial. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram um veículo apontado como utilizado pelo grupo investigado. Também foram apreendidos aparelhos celulares e roupas, que serão analisados pelos investigadores.O material recolhido deverá ajudar a polícia a esclarecer como funcionava o esquema, identificar a participação individual dos suspeitos e verificar o possível envolvimento de outras pessoas.A investigação apura ainda se os suspeitos aproveitavam etapas do transporte e da distribuição para retirar as carnes que deveriam ser entregues aos estabelecimentos comerciais.As diligências continuam para esclarecer a dinâmica dos crimes e identificar o destino das mercadorias que teriam sido desviadas.As pessoas presas durante a operação são investigadas e não há condenação definitiva. A participação e eventual responsabilidade de cada suspeito serão apuradas no decorrer do inquérito e de eventual processo judicial.

Ao todo, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo, Mogi das Cruzes e Osasco.Segundo a investigação, o grupo suspeito atuava durante etapas do transporte e da distribuição das mercadorias. O motorista responsável pelo transporte das cargas também é investigado por suspeita de participação nos desvios.