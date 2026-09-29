Trânsito de caminhões de obras é alvo de reclamação por estragos em rua de Cotia

Morador afirma que circulação de veículos pesados teria agravado buracos, lama e poeira na via; OUTRO LADO: Prefeitura se pronunciou sobre o problema
|Imagem concedida ao Cotia & Cia
Fala Cidadão: A circulação de caminhões relacionados a obras na região é apontada por um morador como um dos fatores que teriam agravado os problemas na Rua Doutora Aparecida Fernandes de Jesus Domingues, na região do Jardim Petrópolis, em Cotia.
A via apresenta trechos com buracos, lama, terra e poeira, segundo o relato encaminhado ao Cotia & Cia.
De acordo com o morador, o trânsito frequente de veículos pesados teria contribuído para piorar as condições do pavimento. A situação estaria dificultando a circulação de veículos e causando transtornos para quem utiliza a rua diariamente.
|Imagem enviada ao Cotia & Cia
Além dos buracos, a presença de lama e terra é apontada como outro problema, especialmente após períodos de chuva. Em dias secos, a poeira também seria um incômodo para moradores e usuários da via.
A reclamação também chama atenção para os impactos provocados pela circulação dos caminhões durante as obras realizadas na região. O morador cobra providências para melhorar as condições da rua e garantir melhores condições de circulação.
A reclamação também chama atenção para os impactos provocados pela circulação dos caminhões durante as obras realizadas na região. O morador cobra providências para melhorar as condições da rua e garantir melhores condições de circulação.
|Imagem enviada ao Cotia & Cia
Prefeitura afirma que fiscaliza o local
Procurada pelo Cotia & Cia, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Transportes, que o local vem sendo fiscalizado.
Segundo a administração municipal, a sinalização da região está na programação da Secretaria. Uma equipe também será enviada ao endereço para verificar de perto as condições da via.
A Prefeitura informou que, após a avaliação realizada pela equipe, seria possível apresentar uma resposta mais precisa sobre a situação e as medidas que poderão ser adotadas.
Procurada pelo Cotia & Cia, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Transportes, que o local vem sendo fiscalizado.
Segundo a administração municipal, a sinalização da região está na programação da Secretaria. Uma equipe também será enviada ao endereço para verificar de perto as condições da via.
A Prefeitura informou que, após a avaliação realizada pela equipe, seria possível apresentar uma resposta mais precisa sobre a situação e as medidas que poderão ser adotadas.