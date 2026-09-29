Trânsito de caminhões de obras é alvo de reclamação por estragos em rua de Cotia

A circulação de caminhões relacionados a obras na região é apontada por um morador como um dos fatores que teriam agravado os problemas na Rua Doutora Aparecida Fernandes de Jesus Domingues, na região do Jardim Petrópolis, em Cotia.

Imagem enviada ao Cotia & Cia

Além dos buracos, a presença de lama e terra é apontada como outro problema, especialmente após períodos de chuva. Em dias secos, a poeira também seria um incômodo para moradores e usuários da via.



A reclamação também chama atenção para os impactos provocados pela circulação dos caminhões durante as obras realizadas na região. O morador cobra providências para melhorar as condições da rua e garantir melhores condições de circulação.





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Prefeitura afirma que fiscaliza o local



Procurada pelo Cotia & Cia, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Transportes, que o local vem sendo fiscalizado.



Segundo a administração municipal, a sinalização da região está na programação da Secretaria. Uma equipe também será enviada ao endereço para verificar de perto as condições da via.



A Prefeitura informou que, após a avaliação realizada pela equipe, seria possível apresentar uma resposta mais precisa sobre a situação e as medidas que poderão ser adotadas.