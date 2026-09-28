Morte na Raposo: casal voltava de festa quando sofreu acidente de moto

Vítimas estavam em uma motocicleta que bateu contra uma barreira no km 13 da rodovia nesta madrugada

Imagem: Band TV

As duas pessoas que morreram em um acidente de moto na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na madrugada desta segunda-feira (28), formavam um casal e voltavam de uma festa, segundo reportagem da Band TV. na madrugada desta segunda-feira (28), formavam um casal e voltavam de uma festa, segundo reportagem da Band TV.







De acordo com as informações divulgadas pela ARTESP, o acidente aconteceu por volta das 4h47, no sentido leste da rodovia. O condutor perdeu o controle da motocicleta antes de atingir a barreira rígida.



A ocorrência provocou interdições parciais durante o atendimento. As identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas até a última atualização.

A motocicleta em que estavam bateu contra uma barreira na altura do km 13, em São Paulo. Com o impacto, os dois ocupantes foram lançados para fora da moto. As mortes foram constatadas ainda no local.