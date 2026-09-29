Cotia terá chuva forte, ventos e queda de temperatura nos próximos dias, indica previsão

Defesa Civil alerta para temporais entre terça e quinta-feira; na quinta, termômetros podem chegar a 17°C, com previsão de chuva e ventos acima de 50 km/h

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Cotia deve enfrentar uma mudança nas condições do tempo nos próximos dias, com previsão de pancadas de chuva, trovoadas e queda de temperatura. A aproximação de uma frente fria motivou um alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, válido entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º).

Segundo a previsão meteorológica, a instabilidade deve aumentar gradualmente. As pancadas de chuva poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.Nesta terça-feira (29), a previsão para Cotia é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 17°C e 31°C, com possibilidade de rajadas de vento de até 46 km/h.Na quarta-feira (30), o cenário será semelhante, mas com maior volume de chuva previsto. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 28°C, com pancadas de chuva e trovoadas principalmente durante a tarde e a noite.Na quinta-feira (1º), a passagem da frente fria deve provocar uma queda mais acentuada nas temperaturas. A previsão para Cotia é de mínima de 17°C e máxima de 26°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia e à noite. A Climatempo também emitiu um aviso de ventos fortes, com rajadas que podem atingir ou ultrapassar 50 km/h.A Defesa Civil estadual alerta que as chuvas e as rajadas de vento podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e galhos, além de outros transtornos, principalmente em áreas vulneráveis.A orientação é evitar atravessar ruas alagadas e permanecer longe de árvores, postes e estruturas metálicas durante temporais. Em caso de granizo, a recomendação é procurar abrigo.Com a queda das temperaturas, também é importante redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.Moradores podem receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, enviando o CEP da região para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.