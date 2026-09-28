Duas pessoas morrem após moto bater em barreira na Raposo Tavares

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (28), no km 13, em São Paulo

Foto: Artesp





Duas pessoas morreram após a motocicleta em que estavam bater contra uma barreira rígida na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na madrugada desta segunda-feira (28), em São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, a Honda CG 160 seguia no sentido leste, quando o condutor perdeu o controle na altura do km 13 e atingiu a barreira. Na sequência, as vítimas foram projetadas contra a estrutura, e a moto tombou.Os dois ocupantes morreram no local. A ocorrência foi registrada por volta das 4h47, e a perícia foi acionada.Durante o atendimento, houve interdições parciais de faixas. No início do horário de pico, por volta das 7h46, foi registrado congestionamento no trecho.